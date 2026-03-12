TSE pone en marcha programa de observación para el voto salvadoreño en el exterior

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará en marzo de 2026 la implementación del programa de observación para el voto en el exterior, como parte del Plan General de Elecciones (Plagel) 2027. La iniciativa se desarrollará hasta marzo de 2027, según el documento oficial publicado por el organismo electoral.

El programa establece los lineamientos para la acreditación, organización y despliegue de misiones de observación nacional e internacional en los centros de votación habilitados fuera del país. Con esta estrategia se busca acompañar el desarrollo del proceso electoral que permitirá a los salvadoreños en el extranjero ejercer el sufragio.

De acuerdo con el Plagel, el objetivo es fortalecer la transparencia del proceso y promover la confianza ciudadana, además de reforzar la cooperación con organismos electorales, misiones diplomáticas, asociaciones académicas y organizaciones internacionales interesadas en observar los comicios salvadoreños en el exterior.

Este programa forma parte de los 22 que integran el Plan General de Elecciones y corresponde al componente administrativo del proceso electoral. Su ejecución se divide en cuatro fases.

La primera etapa se centra en la planificación y coordinación logística, que incluye la preparación de los recursos necesarios para las misiones de observación, la elaboración de materiales informativos, la definición del listado de observadores internacionales y la suscripción de convenios.

La segunda fase contempla las acciones preliminares relacionadas con la acreditación de los observadores. En esta etapa también se brindará información sobre el contexto del país, el proceso electoral y las características del voto en el exterior, además de capacitaciones para facilitar la labor de observación.

Posteriormente se desarrollará la fase de distribución de los observadores en los centros de votación habilitados fuera del territorio nacional, con el objetivo de organizar su presencia en los distintos puntos donde se llevará a cabo el proceso electoral.

La última fase corresponde al desarrollo y seguimiento de la observación electoral. Durante este periodo se realizarán jornadas de capacitación, se brindará apoyo institucional a los observadores y se recopilarán informes para analizar los hallazgos y generar recomendaciones.

Según el calendario electoral publicado por el TSE, el voto en el exterior para las elecciones de 2027 iniciará el 30 de enero de ese año.

Compartir esta nota