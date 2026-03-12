Estado recupera bienes vinculados a red de corrupción de Antonio Saca valorados en $9.6 millones

Día a Día News

ElSalvador–Un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca pasaron a propiedad del Estado salvadoreño tras una resolución de extinción de dominio, informó la Fiscalía General de la República de El Salvador.

De acuerdo con la institución fiscal, los bienes recuperados tienen un valor aproximado de $9.6 millones y estaban relacionados con estructuras utilizadas para desviar fondos públicos durante la administración presidencial de Saca, entre 2004 y 2009.

Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para canalizar recursos del Estado y adquirir propiedades ubicadas en zonas de alto valor en los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

El caso fue resuelto por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de El Salvador, que además ordenó la disolución de las sociedades señaladas por las autoridades como parte del esquema utilizado para el lavado de dinero.

La Fiscalía sostuvo que, con esta resolución, los bienes vinculados al desvío de fondos pasan a manos del Estado salvadoreño mediante el proceso de extinción de dominio.

Saca fue condenado en 2018 por los delitos de peculado y lavado de dinero, tras admitir su participación en el desvío de recursos públicos junto a otros exfuncionarios durante su gestión presidencial.

#ExtinciónDeDominio | El expresidente Saca fue condenado en el 2018 por los delitos de peculado y lavado de dinero cometidos junto a otros exfuncionarios durante su gestión. pic.twitter.com/ppuyJjHoPC — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 11, 2026

Compartir esta nota