Un nuevo contingente de trabajadores salvadoreños partió a Canadá como parte del Programa de Migración Laboral 

Este día sale un nuevo contingente de salvadoreños que irán a trabajar a Canadá por dos años con posibilidades de prorrogar el tiempo, bajo el Programa de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo.

La mayoría de los beneficiados son de zonas rurales debido a que trabajarán en el área agrícola en la ciudad de Quebec, Canadá.

“Este es un programa para los mas necesitados, principalmente en la parte rural”, dijo el ministro de Trabajo, Rolando Castro en la despedida del contingente en la sede del ministerio.

La contratación de estos trabajadores por dos años, forma parte del programa de Migración Laboral, cuyo objetivo es promover la inclusión laboral de salvadoreños a través de la migración regular, ordenada y segura hacia países donde se identifiquen oportunidades de empleo.



La mayoría son de zonas rurales debido a que trabajarán en el área agrícola en la ciudad de Quebec.

Las empresas extranjeras deben respetar los derechos laborales de los salvadoreños y proporcionar igualdad de condiciones que los ciudadanos de esas naciones, amplio el titular de trabajo.

“Los salarios serán muy buenos y tendrán todas las prestaciones que los empleados de Canadá “, agregó Castro.

Las personas que deseen aplicar al Programa de Migración Laboral pueden aplicar en la plataforma https://migracionlaboral.mtps.gob.sv/. Entre los principales requisitos para una plaza de trabajo se encuentran: ser salvadoreño, encontrarse en edad productiva, arraigo familiar sólido en El Salvador, gozar de óptima salud física, poseer pasaporte vigente, sin antecedentes penales y policiales y sin violaciones de inmigración anteriores.

«Debemos aclarar que el trámite migratorio no es nada fácil y queremos decirles a las personas que han aplicado y no han tenido respuesta que el proceso es largo». Dijo. «Muchos de los beneficiarios aplicaron hace 8 meses, por eso hay muchas personas que aunque se registren ahora, no significa que mañana serán contactadas”, explicó Castro.

También, el ministro de Trabajo hizo un llamado a no caer en estafas, ya que sólo el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo dicho programa.

«Hay algunas colocadoras que se están estafando personas, hay muchas personas diciendo que están autorizados por nosotros. Queremos dejar claro que esto es completamente falso», detallló.

El Ministro de Trabajo, afirma que la OIM, ha felicitado a dicha Cartera de Estado porque la migración irregular del país ha disminuido.

