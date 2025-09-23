Funsepa y Cemaco apoyan el acceso a la tecnología a más niños en Guatemala

Porque los pequeños con acceso a la tecnología cambian nuestro destino. Bam, como parte de su propósito de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, continúa trabajando junto a Funsepa para impulsar el acceso a la tecnología para más centros educativos en distintas zonas del país y así continuar cambiando la vida de más niños y jóvenes.

Esta iniciativa se llevó a cabo en julio y agosto del presente año. Esta acción forma parte del

programa de Municipio Digital que Bam lleva trabajando de la mano con Funsepa en los últimos 2

años, el objetivo era invitar a los guatemaltecos a ser parte de este cambio, donando equipos de

cómputo, los cuales fueron recibidos con apoyo de Cemaco, como un aliado estratégico que puso a

disposición, distintos puntos de recepción distribuidos en zonas estratégicas. Durante la vigencia de

la campaña se logró recaudar 3,494 dispositivos e insumos tecnológicos los cuales fueron evaluados y

acondicionados, promoviendo la reutilización tecnológica y el acceso a tecnología para 20 centros

educativos distribuidos en el país.

“Estamos muy contentos de esta nueva iniciativa que impulsamos junto a Funsepa y Cemaco, en la

que más guatemaltecos se unieron a ser parte del cambio en el desarrollo educativo de 4,550 niños y

jóvenes. Para Bam estas acciones son parte de nuestro ADN y propósito corporativo de promover el

desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Nuestros pequeños con acceso a tecnología

cambian nuestro destino y les otorga un futuro con más oportunidades. No me cabe duda de que todo

lo donado será aprovechado para fortalecer la educación en nuestro país”, indicó Carlos Prado,

Gerente de Marca de Bam.

Como parte de la iniciativa, el artista y muralista guatemalteco, Alex Quintanilla, conocido como LEEX,

realizó un sorteo entre todos los donantes, en el que podían ganar 1 de las 3 intervenciones artísticas

únicas, creadas originalmente al gusto de cada ganador directamente en su computadora, Tablet o

Laptop. De esta manera, su colaboración abrió paso a que más personas se sumaran a esta causa

significativa y que impactará en la educación.

