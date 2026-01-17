Una historia de misericordia

Foto: Cortesía

DIOS ESTÁ CERCA: La piedad gloriosa está ahí, con su compás resignado, a la espera de la conversión para poder avanzar por el camino de la bondad/verdad. La esperanza y la paciencia van juntas. Pensar siempre que el Señor nos acompaña, que nunca, ¡nunca la muerte será victoriosa! Lo significativo es la expectativa y la confianza en las adversidades.

Por Víctor Corcoba

I.- EL FUEGO DEL AMOR OMNIPOTENTE

Consagro, mi todo, al Señor:

El individuo cuerpo se aliviará,

y el alma mía colmará la sede;

ante el beato deseo que pido,

pues la vida es de las alturas.

Alcemos los ojos y veamos,

la ruta de salida de esta fosa;

Reconocemos la invocación,

asentamos nuestra esperanza,

el anhelo liberador de la cruz.

Vénganos la palabra,

y el verbo sincero del verso;

el apropiado pulso servicial,

que sabe hallarse y ser amor,

con la viva pasión del querer.

II.- LA ARMONIOSA GRACIA CELESTE

Estamos llamados a caminar,

a transitar por el ser que soy,

para reencontrarnos reunidos,

y hermanados por la certeza,

de añorar la afinidad a Jesús.

Por esa querencia del Padre,

fuimos protegidos por la luz.

Marchamos siempre en alza,

sobre el cielo que nos realza,

y la tierra que nos reproducimos.

La propagación está en darse cuenta,

en sembrar el bien y en vivir,

sin otra aspiración que amar,

pues si resistimos sin decaer,

no habrá caída sino un hermano.

III.- EL ACUERDO DE DIOS CON LAS GENTES

La solidez en la fe es básica,

para impedir los derrumbes,

y contener los desconciertos,

con vínculos que fraternizan,

pues la certeza pone alianza.

Quien aspira a ser clemente,

Necesita un orador continuo,

precisa de un corazón fuerte,

clausurado al vil encantador,

pero abierto al Ser Supremo.

Abandonemos todo egoísmo,

sólo el Creador nos da gozo;

dejemos entrar su humildad,

para acercarnos mutuamente,

y hallar en el afecto la dicha.

