Sáb. Ene 17th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Opinión

Una historia de misericordia

Ene 17, 2026 #España, #Victor Corcoba
Foto: Cortesía

DIOS ESTÁ CERCA: La piedad gloriosa está ahí, con su compás resignado, a la espera de la conversión para poder avanzar por el camino de la bondad/verdad. La esperanza y la paciencia van juntas. Pensar siempre que el Señor nos acompaña, que nunca, ¡nunca la muerte será victoriosa! Lo significativo es la expectativa y la confianza en las adversidades.

Por Víctor Corcoba

I.- EL FUEGO DEL AMOR OMNIPOTENTE

Consagro, mi todo, al Señor:

El individuo cuerpo se aliviará,

y el alma mía colmará la sede;

ante el beato deseo que pido,

pues la vida es de las alturas.

Alcemos los ojos y veamos,

la ruta de salida de esta fosa;

Reconocemos la invocación,

asentamos nuestra esperanza,

el anhelo liberador de la cruz.

Vénganos la palabra,

y el verbo sincero del verso;

el apropiado pulso servicial,

que sabe hallarse y ser amor,

con la viva pasión del querer.

II.- LA ARMONIOSA GRACIA CELESTE

Estamos llamados a caminar,

a transitar por el ser que soy,

para reencontrarnos reunidos,

y hermanados por la certeza,

de añorar la afinidad a Jesús.

Por esa querencia del Padre,

fuimos protegidos por la luz.

Marchamos siempre en alza,

sobre el cielo que nos realza,

y la tierra que nos reproducimos.

La propagación está en darse cuenta,

en sembrar el bien y en vivir,

sin otra aspiración que amar,

pues si resistimos sin decaer,

no habrá caída sino un hermano.

III.- EL ACUERDO DE DIOS CON LAS GENTES

La solidez en la fe es básica,

para impedir los derrumbes,

y contener los desconciertos,

con vínculos que fraternizan,

pues la certeza pone alianza.

Quien aspira a ser clemente,

Necesita un orador continuo,

precisa de un corazón fuerte,

clausurado al vil encantador,

pero abierto al Ser Supremo.

Abandonemos todo egoísmo,

sólo el Creador nos da gozo;

dejemos entrar su humildad,

para acercarnos mutuamente,

y hallar en el afecto la dicha.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador Opinión

La farsa de los acuerdos de paz

Ene 17, 2026
El Salvador Opinión

El 2026 año preelectoral

Ene 14, 2026
Misceláneo Opinión

El modelo competitivo; es un combate absurdo

Ene 14, 2026
error: Contenido protegido