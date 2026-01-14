El 2026 año preelectoral

Por Carlos Huezo / sociólogo

A lo ancho y largo del territorio nacional salvadoreño, se palpa el robusto respaldo a favor del actual mandatario Nayib Bukele Ortez, dónde se viene una elección que desde mi perspectiva los dados están cargados a favor de Bukele, por decisión soberana de los salvadoreños.

Remanentes y pírricos reaccionarios, pues, distan mucho de ser opositores y sostienen utópicamente la posibilidad de obtener 16 Diputados en el seno legislativo, que no solo es utópico, sino también risible e imposible.

Nicolás Maquiavelo los definía a mi parecer de una manera perfecta en aquella frase icónica, que dice » Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene dónde apoyarse.»

Sin duda ese apoyo, el salvadoreño lo siente y se refleja en el mandatario Nayib Bukele, tanto que este día cumplimos 1,110 días sin homicidios.

Una cifra impensable, dónde el pueblo agradecido y trabajador le brinda ese espaldarazo al mandatario, cuando palpan una dinamización galopante de la economía y las sonrisas de paz, progreso y libertad en este sufrido pueblo.

Un reaccionario «iluminado» decía hace poco que la seguridad no se come, causando un repudio y rechazo, por parte del pueblo salvadoreño hacia él.

Otro «Culturólogo» dice que la titular de educación debe dar clases de educación sexual, para que los salvadoreños que somos una mezcla de «negros e indios» no sigamos reproduciéndonos, por la brillante razón, que para él, somos «feos» y «chucos», sin darse cuenta que la tasa de natalidad y fecundidad, disminuyen significativamente en los últimos años, por tal razón se gana el repudio y hartazgo que le siente la población salvadoreña, puesto que diversas candidaturas que ha buscado con diferentes partidos políticos, el pueblo lo ha vomitado en las urnas, para los salvadoreños creyentes nadie es feo, por ser hechos a semejanza y ser hijos de Dios.

Sin embargo, este tipo de torpezas, junto a todas las difamaciones y calumnias para con el mandatario, han socavado su tumba política este 2027.

La partidocracia y su hermano gemelo Vamos tienen el 0.0% de credibilidad y de intención de votos por parte de la población inteligente, que despertó, que sigue y seguirá agradecida apoyando a quién ha respondido, dándoles un lugar que ningún presidente les había dado en la historia, no solo lo dice Carlos Huezo, también las diversas encuestas realizadas, por tal razón desde mi óptica el seno legislativo y ejecutivo, seguirá trabajando de manera articulada y el legislativo siendo ese resorte de la gobernabilidad para seguir avanzando al país soñado.

Seguimos por la ruta correcta, con la certeza que este nuevo El Salvador, está en vías de desarrollo y nos pertenece.

Cuidemos este nuevo El Salvador.

