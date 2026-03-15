Vereda escabrosa se convierte en moderna calle

La angosta y escabrosa vía conocida como La Llorona de Lolotique, en el municipio de San Miguel Oeste, ha sido transformada en una moderna calle de concreto hidráulico de alta calidad, una obra vial ejecutada por la Dirección de Obras Municipales para beneficiar a más 15,000 habitantes de los cantones Las Ventas y La Caridad.

Con esta obra, los residentes podrán acceder a servicios vitales como ambulancias, bomberos, cobertura policial, transporte público y privado, mejorando así sus condiciones de vida.

Los trabajos incluyeron levantamiento topográfico, nivelación y compactación del terreno, conformación de una base estabilizada con suelo cemento y la colocación de una superficie de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor.

La nueva vía tiene 1 kilómetro de longitud y 5 metros de ancho en promedio, la cual conecta la zona rural con el casco urbano de Lolotique, así como la carretera Panamericana, integrando comunidades y potenciando la movilidad local.

Para asegurar su durabilidad, se han construido muros de retención, losas de acceso a viviendas, bordillos, canaletas, badenes, drenajes de mampostería y taludes en áreas propensas a derrumbes. También se edificaron dos cajas puente —una de 9 metros de largo por 2.5 metros de ancho y 2 metros de altura, y otra de 7 metros de largo por 1.2 metros de ancho y 0.8 metros de alto— además de tuberías de gran diámetro para el manejo eficiente de aguas lluvias.

La seguridad de peatones y conductores ha sido reforzada con señalización vertical y horizontal, túmulos, barreras de protección tipo flex beam y barandales en puntos de riesgo. Esta obra se suma a otros proyectos en ejecución en el distrito: reconstrucción de más de 20 cuadras del casco urbano con superficies de asfalto y concreto.

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