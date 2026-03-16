Se realiza evento denominado “Jóvenes y Abuelos Floreciendo Juntos”

Gracias a las transformaciones que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está llevando a cabo en el país, el momento de florecer ha llegado para todos los salvadoreños, sin distinción de edad. Así lo demostraron este domingo más de 12,000 abuelos que forman parte de los programas de la Dirección de Integración, congregados en un evento que marca la importancia de su rol en el nuevo El Salvador que estamos construyendo de la mano de los jóvenes.

El evento, denominado “Jóvenes y Abuelos Floreciendo Juntos”, tuvo lugar en las instalaciones de FUSALMO, Soyapango, que recibió a abuelos de diferentes comunidades de El Salvador.

Se trata de un evento sin precedentes: por primera vez en el país los abuelos participan en una reunión masiva de este tipo, en la que también se brindó homenaje al valor que han mostrado durante décadas, en las que vivieron en el olvido, la inseguridad y la pobreza. Ahora, todos son reconocidos como recursos maravillosos y valiosos.

La actividad propició un espacio de integración entre generaciones, con la participación de más de 2,500 becados del programa Continuidad Académica y Técnica, quienes tuvieron la oportunidad de encontrarse, conocerse e integrarse con nuestros abuelos.

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, destacó que, con los abuelos y sus historias, estos jóvenes encuentran fortaleza para enfrentar los desafíos que el inicio de la educación superior conlleva.

Mediante los programas Integrando y Activando Abuelos, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está devolviendo el enorme valor que tienen los adultos mayores para la transformación del país..

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