Uruguayos aclaman a Bukele

Por Onofre Laborde / Uruguay

Las personalidades del mundo destacan por diversos factores, pero Nayib Bukele (Presidente de El Salvador) ha logrado la empatía mundial de quienes defendemos los principios de sociedades honestas, dignas, civilizadas y decentes.

Desde mi país, Uruguay, varios ciudadanos observamos con apoyo y aprecio lo realizado por el

mandatario centroamericano: su lucha y efectividad contra el crimen luego de una etapa devastadora

de su nación, aún cuando muchos «expertos internacionales», medios y ciertas «Ongs» tildaban su

gestión de «imposible» o «dictatorial». Nayib escuchó a su pueblo, que estaba abrumado y extorsionado

por las pandillas y tomó las decisciones certeras que nadie se atrevió a realizar, entre ellas, depurar el

sistema político-judicial y crear cárceles de alta seguridad. Sin dudas, esa enorme estabilidad que hoy

tiene su país es el resultado de un método plenamente nacional, esforzado y contundente, desafiante

ante la incapacidad y complicidad de mandatos anteriores.

Como uruguayos, anhelamos esa «vieja época» cuando vivíamos en paz y armonía y aplaudimos

las implementaciones de un presidente renovador como Bukele, que junto a su equipo y familia, ven

más allá de la «solución del problema» y proyectan El Salvador hacia el desarrollo económico e industrial,

con tecnologías de avanzada y la notable implementación del Bitcoin, la evolución del turismo (Surf City

por ejemplo) y la renovación de mercados, como lo es el de San Miguelito, que anteriormente estaba

hundido en la decadencia y depresión.

El trabajo realizado es tan entusiasta, que los jóvenes son foco de atención con nuevas normas,

basadas en el respeto y la disciplina, las oportunidades educativas a través de becas, la formación en

valores y el arreglo de escuelas diario por parte del gobierno. Frases tan simples como «buenos días, por

favor, gracias», parecen extintas en el lenguaje latinoamericano, cuestiones básicas de convivencia que

son la base necesaria para evitar el resurgimiento de grupos delictivos. Ya no hay lenguaje inclusivo ni

ideología de género como imposición, los jóvenes se orientan hacia la ciencia y la innovación, teniendo

presente el lema del país: «Dios, unión, libertad» (y podríamos agregar «familia»).

El país pasó de ser el más peligroso del mundo a consagrarse como un terreno lleno de

oportunidades, bajo medidas económicas que oxigenan a los productores, como el adelanto de

aguinaldo y facilidades de préstamos, el apoyo a la agricultura y la industria, el arreglo de puentes y

carreteras, que son necesarios para una buena logística.

Algunos escépticos y opositores (que más bien son desde el extranjero), consideran que los

objetivos de Bukele son «ilusos y fantaseosos», pero los cambios se notan en toda instancia. Como

periodista, surgió mi gran intriga por corroborar si eso era cierto y tuve el agrado de entrevistar

ciudadanos referentes de El Salvador. Las convicciones no quedan solo en palabras sino que también en

hechos, y todos pueden corroborarlo cuando van por ejemplo youtubers filmando la intimidad de las

calles salvadoreñas y el ambiente de tranquilidad que se respira.

Nayib Bukele ha repercutido de tal forma, que ciertos mandatarios ven su legado como un

ejemplo aplicable a los problemas con la delincuencia que ocurren en sus países, pidiéndole consejos y

apoyo, tal es el caso de Trump en la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, con una incautación

marítima sin precedentes por parte de El Salvador.

Finalizando, Uruguay está sufriendo una ola criminal terrible, donde nadie se hace cargo y se

aplaude al infractor, la «jusitica» es benevolente y obsoleta y los políticos miran a un costado. Varios

ciudadanos «aclamamos» el método Bukele en nuestro país y lo creemos ejemplar y necesario para

recuperar la paz y la sana convivencia. Ahora creemos que el «no se puede» no existe, valoramos mucho

lo que hizo y hace el gobierno de El Salvador, nos genera esperanza y la rotunda necesidad de actuar, de

pensar en nosotros y en las nuevas generaciones.

Compartir esta nota