Senador de EE. UU. respalda a Bukele y critica al FMI por “falsas declaraciones”

Día a Día News

ElSalvador–El senador republicano Bernie Moreno, representante por Ohio, visitó El Salvador y sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele en Casa Presidencial. Tras el encuentro, el político de origen colombiano destacó los resultados del actual gobierno salvadoreño y cuestionó públicamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) por sus recientes valoraciones sobre el país.

En una publicación en su cuenta de X, Moreno afirmó que el FMI mantiene “declaraciones ridículas y falsas” sobre la estabilidad financiera salvadoreña y calificó a sus miembros como “dinosaurios”.

Además, dirigió un mensaje a la directora del organismo, Kristalina Georgieva, instándola a “tomar medidas positivas”, ya que —según dijo— “el futuro es prometedor para El Salvador y el presidente Bukele es un gran amigo de Estados Unidos”.

El senador también destacó los avances en seguridad y economía, asegurando que Bukele “ha transformado su nación de un infierno tercermundista a una nación poderosa y próspera”. Según Moreno, el éxito del país responde a una “fórmula simple”: sacar a los criminales de las calles, expulsar a los narcoterroristas, fortalecer la seguridad y promover la libertad financiera de los ciudadanos, en cooperación con Estados Unidos.

En paralelo, el gobierno salvadoreño se prepara para presentar una propuesta de reforma de pensiones antes del 10 de febrero de 2026, como parte del acuerdo con el FMI que contempla un financiamiento de $1,400 millones y un ajuste fiscal progresivo del 3.5 % del PIB entre 2025 y 2027.

Bernie Moreno, empresario del sector automotriz y de bienes raíces, se convirtió en senador en 2024. De acuerdo con reportes de Associated Press, su campaña recibió un fuerte respaldo financiero de grupos vinculados al sector de criptomonedas, que destinaron alrededor de $40 millones para apoyar su candidatura.

El mandatario salvadoreño, por su parte, ha reiterado en los últimos días que su modelo de seguridad ha reducido drásticamente los homicidios en el país. Según cifras oficiales, entre el 1° y el 21 de enero de 2026 se contabilizan 17 días sin homicidios, y durante toda su administración se han acumulado más de 1,100 jornadas sin asesinatos, la mayoría bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

El régimen ha permitido capturas masivas de presuntos pandilleros, aunque organizaciones de derechos humanos continúan denunciando casos de detenciones arbitrarias y la suspensión prolongada de garantías constitucionales.

Compartir esta nota