Vientos nortes la tarde de este jueves con ráfagas de hasta 60 km/h

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), confirmó para este jueves 27 de noviembre el ingreso de vientos del norte sobre El Salvador, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas del occidente y norte del país.

Durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado, sin probabilidad de lluvias, mientras que en la tarde y noche la nubosidad aumentará de forma parcial por el desplazamiento del viento, sin que se registren precipitaciones. El fenómeno se debe a un sistema de alta presión con 1,030 hectopascales ubicado al norte de Texas, que genera esta masa de aire frío, aunque no se trata de un frente frío.

El pronóstico indica que las ráfagas iniciarán por la tarde en las regiones altas del occidente y norte, desplazándose hacia el centro y oriente del país en la noche. En la zona oriental, el viento del este se combinará con los vientos nortes, produciendo aceleraciones adicionales.

Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, con valores entre 31 °C y 34 °C en occidente, 31 °C y 35 °C en la zona central, y hasta 37 °C en oriente. Sin embargo, la sensación térmica podría variar por la presencia del viento, que refrescará durante la noche y madrugada.

El MARN recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de Protección Civil. Además, alerta sobre posibles daños en áreas vulnerables, como caída de ramas o estructuras ligeras debido a la fuerza del viento. Se pide también precaución con quemas agrícolas y evaluar las condiciones para actividades como la pesca.

El fenómeno continuará durante el viernes, con ráfagas de hasta 50 km/h en occidente, centro y norte, sin probabilidad de lluvias.

📌 #ElObservatorioInforma | Hoy tendremos Vientos Nortes que podrían traer ráfagas de hasta 60 km/h, con énfasis en zonas altas del occidente y norte. 🍃



El ambiente estará caluroso en el día. Mantente hidratado y protégete del sol. 🌤️🌡️



Nuestro meteorólogo Jonathan Hernández… pic.twitter.com/wfFcDQ1yd1 — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 27, 2025

