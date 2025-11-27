Hermana del rapero Luigui Doze recibe 25 años de prisión por planificar y facilitar su asesinato

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Stephanie Pamela Zavaleta Henríquez, de 28 años, por su participación en el homicidio agravado de su hermano Luis Alejandro Zavaleta Henríquez, conocido en el mundo artístico como Luigui Doze. La misma pena fue impuesta a Paola Alexandra Hernández Chacón, quien actuó como coautora en el crimen.

El asesinato ocurrió el 30 de junio de 2021, en la entrada del pasaje 11 del reparto Santa Lucía, en el distrito de Mejicanos. Miembros de la Pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios, interceptaron a Luigui Doze y le dispararon en varias ocasiones con dos armas de fuego, debido a que lo acusaban de colaborar con una pandilla rival.

Durante el juicio se comprobó que Stephanie Zavaleta y Hernández Chacón participaron activamente en la planificación del homicidio. Ambas acudieron a una reunión la mañana del día del crimen, donde se distribuyeron roles y se acordó la ejecución del ataque. Además, se estableció que vigilaban la zona para evitar la presencia policial mientras otros integrantes del grupo criminal ejecutaban el asesinato.

En diciembre de 2023, tres hombres —Kevin Alfonso Mestizo Serpas, Milton Geovanny Valencia Méndez y Francisco David Rivas Espinoza— recibieron condenas por ser los autores materiales del homicidio.

La Policía Nacional Civil informó poco después del hecho que había detenido a varios sospechosos, quienes también estaban vinculados a otros delitos, como el incendio de un microbús en Mejicanos en 2010.

Luigui Doze, quien inició su carrera musical en 2007, era reconocido por su aporte al hip hop nacional y por su pasión por la música y la poesía. En homenaje a su legado, las autoridades nombraron con su nombre el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) de la colonia Santa Lucía.

La sentencia refuerza el compromiso judicial para sancionar los crímenes relacionados con estructuras criminales que afectan a la sociedad salvadoreña, en este caso, con vínculos familiares dentro de la misma víctima y agresores.

