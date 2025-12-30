Vientos Nortes se intensificarán en el último martes del año

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los Vientos Nortes se intensificarán durante este martes 30 y el miércoles 31 de diciembre, alcanzando ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas del norte y occidente del país. Las condiciones serán generadas por el ingreso de un nuevo frente frío proveniente del hemisferio norte.

Según el Observatorio de Amenazas, el fenómeno se mantendrá activo hasta el jueves 1 de enero de 2026, cuando los vientos comenzarán a disminuir gradualmente. Para el viernes 2, se prevé que el flujo del este retome su comportamiento habitual.

Durante la madrugada de este martes, las estaciones meteorológicas registraron ráfagas máximas de 43.2 km/h en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate; 35.7 km/h en Candelaria de la Frontera, Santa Ana; y 35 km/h en la estación central del MARN. En El Imposible, Apaneca y Las Pilas también se reportaron vientos significativos, con velocidades que oscilaron entre 25 y 34 km/h.

El MARN advirtió que existe una alta probabilidad de caída de ramas, árboles y vallas publicitarias, por lo que recomendó precaución, especialmente en zonas montañosas y carreteras expuestas a corrientes de viento.

A pesar de la presencia de viento, las temperaturas diurnas se mantendrán cálidas, mientras que las nocturnas tenderán a ser más frescas. Con la presencia del viento, la sensación térmica podría ser aún más baja, sobre todo en horas de la madrugada. El lunes, por ejemplo, se reportaron temperaturas mínimas de 9.5 °C en Las Pilas, Chalatenango, y de 10.5 °C en Finca Los Andes, Santa Ana.

En el ámbito costero, el informe marítimo advierte sobre la presencia de corrientes de retorno rápidas en desembocaduras, muelles y bocanas, debido a la combinación de marea, oleaje y viento. Se aconseja precaución a pescadores, embarcaciones pequeñas y bañistas, para evitar incidentes por arrastre o ahogamiento.

El pronóstico por días detalla que:

Martes 30: Vientos de 10 a 25 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h. Nubosidad variable sin lluvias.

Miércoles 31: Continuarán los Vientos Nortes con velocidades entre 15 y 25 km/h y ráfagas de 70 km/h.

Jueves 1: Persistirán los vientos, aunque con menor intensidad, entre 10 y 20 km/h y ráfagas máximas de 45 km/h.

El Observatorio de Amenazas reiteró que el fenómeno será monitoreado constantemente y que se emitirán avisos adicionales si se detectan cambios significativos en la intensidad o el comportamiento del sistema.

En resumen, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada, asegurar techos, toldos y objetos sueltos, y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas a ráfagas fuertes, especialmente en el norte y occidente del territorio nacional.

