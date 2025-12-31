Gobierno de El Salvador reporta avances históricos en seguridad, economía y desarrollo social en 2025

Día a Día News

ElSalvador–En cadena nacional, el Gobierno informó que El Salvador cerró 2025 con importantes avances en seguridad, economía, educación, salud y turismo, consolidando un año de progreso significativo bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

En materia de seguridad, el gobierno destacó que la gestión presidencial acumula ya 1,099 días sin homicidios, de los cuales 985 corresponden al régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. Este año se convirtió en el más seguro de la historia del país, alcanzando una tasa del 100 % en resolución de homicidios, un logro sin precedentes que ha tenido un impacto directo en la tranquilidad de la población.

El sector turístico también mostró un fuerte dinamismo. Entre enero y octubre, El Salvador recibió 3.3 millones de visitantes internacionales, cifra que le valió el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) como el segundo país con mayor crecimiento turístico a nivel global. Además, se inauguró Surf City 2, una carretera de 13 kilómetros que conecta 11 playas del oriente, impulsando la economía local y el turismo nacional.

En el campo económico, se implementaron medidas para mejorar el ingreso de las familias salvadoreñas, destacándose el aumento del salario mínimo en un 12 % en junio y la apertura de más de 60 Agromercados a nivel nacional, además de la nueva Central de Abasto en Soyapango, que facilita el acceso a productos frescos y a precios justos.

La educación recibió un impulso con la entrega de 10,000 becas universitarias, técnicas y vocacionales en marzo. Asimismo, el programa “Dos Escuelas por Día” ha permitido la reconstrucción simultánea de 446 centros educativos, transformando la infraestructura escolar a nivel nacional. También se estableció una alianza con la plataforma educativa internacional Platzi para potenciar la formación digital y técnica.

En salud, se inauguraron el nuevo Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, consolidando la ampliación de la cobertura hospitalaria. Además, se lanzó DoctorSV, una aplicación médica en alianza con Google que ofrece atención primaria gratuita 24/7, acceso a medicamentos en 350 farmacias y servicios en 77 laboratorios y 35 centros de imágenes en todo el país.

En el ámbito internacional, el presidente Bukele sostuvo una reunión en la Casa Blanca con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump para abordar temas de migración y crimen organizado, reforzando la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El balance de 2025 refleja un gobierno enfocado en fortalecer pilares esenciales para el desarrollo sostenible, con resultados concretos que impactan la vida diaria de los salvadoreños.

Compartir esta nota