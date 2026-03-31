Guatemala confirma muertes de dos bebés por sarampión en medio de brote con miles de casos

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Guatemala–Las autoridades sanitarias de Guatemala confirmaron el fallecimiento de dos bebés a causa del sarampión, en el contexto de un brote que acumula miles de contagios durante 2026.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las víctimas tenían 10 y 11 meses de edad, convirtiéndose en los primeros decesos registrados por esta enfermedad en los últimos años en el país.

Uno de los casos corresponde a un menor de 11 meses que murió en una comunidad del departamento de Quiché, en el noroccidente, donde también se reportó el contagio de su madre. El segundo fallecimiento es el de un bebé de 10 meses en el departamento de Guatemala, quien había sido diagnosticado el 27 de febrero.

El país registra hasta ahora 3,594 casos de sarampión a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del brote que enfrenta el sistema de salud.

Ante el incremento de contagios, las autoridades implementaron una estrategia de “vacunación de bloqueo” con el objetivo de contener la propagación del virus. Además, reiteraron que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la inmunización.

La Organización Panamericana de la Salud ya había advertido sobre el aumento de casos en la región, señalando la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada.

En 2025, el continente americano reportó 14,891 contagios y 29 muertes por esta enfermedad, con mayor incidencia en México, seguido de Canadá y Estados Unidos.

El brote en Guatemala fue confirmado en enero de 2026, tras una actividad religiosa realizada en diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, donde participaron personas de distintos países. El primer caso detectado fue el de un ciudadano salvadoreño de 24 años que asistió al evento, marcando el inicio de la propagación.

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