Guatemala registra alza en combustibles en segunda semana con subsidio vigente

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Guatemala–El Ministerio de Energía y Minas (MEM) actualizó la tabla de referencia de combustibles para la semana del 5 al 11 de mayo de 2026, reportando incrementos en los precios por galón de diésel y gasolinas, a pesar de la vigencia del subsidio estatal.

El apoyo económico, aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Bernardo Arévalo, contempla montos de Q8 para el diésel y Q5 para las gasolinas, con el objetivo de amortiguar el impacto de los precios internacionales, influenciados por el conflicto en Medio Oriente.

Aumentos en precios de referencia

Según el MEM, los precios en terminal (Ex-Rack), que sirven como base para la comercialización, registraron alzas:

Gasolina superior: pasó de Q33.99 a Q36.56 (+Q2.57)

Gasolina regular: de Q32.99 a Q35.56 (+Q2.57)

Diésel: de Q31.55 a Q33.16 (+Q1.61)

Estos valores incluyen el subsidio y funcionan como referencia para supervisar la cadena de distribución.

Impacto en el consumidor final

En la Ciudad de Guatemala, bajo la modalidad de autoservicio, los precios de referencia al consumidor también reflejan incrementos:

Gasolina superior: Q39.33 (+Q2.60)

Gasolina regular: Q38.33 (+Q2.57)

Diésel: Q35.93 (+Q1.61)

El MEM indicó que los precios pueden variar según la ubicación, debido a factores como la distancia entre terminales de almacenamiento y estaciones de servicio.

En departamentos como Petén, los precios superan los de la capital. En la cabecera de Flores, el galón de gasolina superior alcanza los Q40.48, mientras que en otros municipios del mismo departamento puede llegar hasta Q43.48.

Las diferencias también dependen del tipo de servicio, con una variación de Q1 por galón entre autoservicio y servicio completo.

El subsidio a los combustibles entró en vigor el 28 de abril y cuenta con un presupuesto estatal destinado a mitigar el impacto del alza internacional del petróleo. Sin embargo, la actualización más reciente evidencia que, aun con este apoyo, los precios continúan al alza en el mercado local.

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