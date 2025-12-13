Yamil Bukele asume como presidente de la FESFUT y pide paciencia

Día a Día News

ElSalvador— Yamil Bukele tomó posesión como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), iniciando un ciclo que se extenderá hasta 2029 con un ambicioso plan para reconstruir el fútbol nacional desde sus bases y devolverle credibilidad a la institución.

La elección del nuevo Comité Ejecutivo se llevó a cabo el viernes en San Salvador, en un proceso sin oposición, y contó con el respaldo de autoridades internacionales de FIFA, Concacaf y Uncaf. Bukele, actual presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), asumió el cargo con la promesa de transparencia, orden y trabajo profundo en las categorías inferiores y finanzas.

“No busqué esta posición, busqué a otros, pero nadie se atrevió a asumirla. Ahora estamos listos para cambiar el rumbo”, afirmó Bukele durante la conferencia de prensa en la que anunció sus prioridades.

Uno de los primeros llamados fue dirigido a la prensa deportiva, para que no solo informen, sino que acompañen el proceso con objetividad: “No necesitamos aplausos ni silencio ante errores, sino información veraz. Mantendremos reuniones mensuales abiertas para mantener el diálogo”, declaró.

El nuevo presidente explicó que entre los primeros pasos está abrir una oficina en Estados Unidos, un mercado clave para captar talento de origen salvadoreño, así como organizar y fortalecer el trabajo con las selecciones menores, especialmente en las categorías de 13, 15 y 20 años.

“No vamos a entrenar solo dos meses antes de una competencia; la preparación será permanente”, enfatizó Bukele, quien adelantó que el Comité Ejecutivo trabajará en coordinación con la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado (Adfas) para consolidar el fútbol base.

En cuanto a la situación financiera de la federación, Bukele aseguró que hasta el momento no han tenido acceso a los informes económicos, pero que a partir del sábado iniciarán una auditoría exhaustiva para tomar decisiones claras sobre la gobernanza y la administración.

“Vamos a buscar apoyo con el gobierno, patrocinadores, FIFA, y aliados internacionales para garantizar recursos que impulsen el desarrollo”, agregó.

Este nombramiento llega en un momento crítico, tras años de crisis institucional y deportivas, con la selección mayor en uno de sus peores momentos históricos. Bukele reafirmó la continuidad del técnico Hernán “Bolillo” Gómez como parte de la estabilidad del proyecto, y señaló que su Plan Maestro para el Fútbol Salvadoreño será la guía para implementar reformas integrales que incluyan capacitación, tecnología deportiva, infraestructura y una política de cero tolerancia a la violencia.

La nueva administración promete enfrentar los retos con apertura y compromiso, en busca de recuperar la pasión y el prestigio del fútbol en El Salvador.

