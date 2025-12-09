Mbappé en duda para el Real Madrid–City tras ausentarse del entrenamiento

Día a Día News

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a ser ausencia en el entrenamiento colectivo del Real Madrid este martes, en la antesala del esperado choque frente al Manchester City por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025-2026.

Según informó el club blanco, el atacante realizó trabajo individual en las instalaciones de Valdebebas, mientras el resto del plantel completó la sesión bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Mbappé, máximo goleador del torneo con nueve tantos, arrastra una lesión en el dedo anular de la mano izquierda sufrida durante la derrota ante el RC Celta (0-2) el pasado domingo.

Además, fuentes internas no descartan que el jugador también presente molestias musculares en la pierna izquierda, lo que pone en duda su participación ante el conjunto inglés.

En la misma situación se encuentra el mediocampista Eduardo Camavinga, quien se ejercitó en el gimnasio tras haber reaparecido recientemente luego de una lesión de tobillo. Su disponibilidad para el encuentro europeo también está en evaluación.

La enfermería madridista sigue acumulando nombres. A las ausencias de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy y David Alaba, se suma la baja confirmada de Éder Militao, quien se lesionó de gravedad frente al Celta. En total, el equipo podría afrontar el compromiso con hasta ocho jugadores fuera de combate.

El Real Madrid recibirá al Manchester City con la necesidad de asegurar el liderato de su grupo y con la mirada puesta en la recuperación de sus principales figuras, especialmente de Mbappé, pieza clave en el ataque merengue.

