Se unen y recolectan juguetes a beneficio de la juventud

Esta temporada navideña, los LA Clippers y Lexus se unieron para una colecta de juguetes navideña en beneficio de la juventud local. Los aficionados donaron juguetes en partidos locales seleccionados en noviembre y diciembre, y también en línea a través de una lista de deseos virtual. Ayer, John Collins sorprendió a los estudiantes de la Escuela Primaria Buford en Inglewood al ayudar a distribuir los regalos de la colecta de juguetes. El jueves, también se distribuyeron juguetes en la Escuela Primaria ICEF View Park Preparatory con Chuck el Cóndor.

Durante esta temporada de donaciones, además de la colecta de juguetes, los Clippers distribuyeron juguetes a más de 6,300 jóvenes, impactando a más de 15 escuelas y eventos comunitarios en Inglewood, Watts y Los Ángeles, con el apoyo de otros socios como Ticketmaster.

