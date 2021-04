Yummus S.A una empresa altruista e inspiradora

Rodrigo López es un joven emprendedor que durante su infancia tuvo la oportunidad de conocer varios departamentos de Guatemala y pudo observar la realidad que se vive fuera de la ciudad, la desnutrición por la que atraviesan miles de niños y la migración que obliga a las familias a separarse.

Desde ese momento creció en él la idea de emprender con propósito y empezó a soñar con una empresa que cambiara el mundo y generara consciencia sobre alimentos de calidad, pero, además, que pudiera impactar a las comunidades, fue así como, junto a su socio Siman Layyous, fundó Yummus Foods, un emprendimiento cuyo principal ingrediente de sus productos es el garbanzo, por todos los valores nutritivos que ofrece.

La compañía nació en el 2015 con la necesidad comercial de explorar un nicho de mercado con el hummus, y durante ese proceso encontraron el propósito en el cual se habían enfocado desde su fundación, disminuir la desnutrición crónica, siendo este uno de los factores que inspiraron a la creación del programa de impacto social buy one help one, que en español es “compra uno, ayuda uno”.

Este proyecto busca cambiar el mundo con un alimento a la vez, y por cada producto que se vende, Yummus Foods apoya a distintas organizaciones expertas que se encargan no solo de donar productos alimenticios terapéuticos, aprobados por UNICEF, sino que también apoyan el acceso a agua limpia y la reforestación.

Yummus Foods inició sus operaciones con solo el trabajo de sus dos fundadores y ahora cuentan con 7 empleos directos y alrededor de 200 empleos indirectos, entre ellos 60 agricultores pertenecientes a Momostenango, Totonicapán.

De acuerdo con López, el garbanzo es un buen sustituto de los cultivos tradicionales, mismos que están teniendo menos rendimiento por la sequía, lo cual eleva los costos y se convierten en cultivos de baja rentabilidad, provocando que muchos jóvenes agricultores decidan migrar para buscar mejores ingresos para sus hogares. El garbanzo es un cultivo resiliente al cambio climático y noble para el planeta, ya que es capaz de sobrevivir con la humedad de la noche. Además, sus cuidados no requieren de muchos recursos, puesto que se riega una vez cada 15 días, ahorrando así un recurso tan importante como lo es el agua para el mundo y dinero para los productores.

“Yo les digo a los emprendedores que no piensen en el fracaso como una experiencia negativa, el fracaso es lo mejor que puede pasar si se visualiza, fracasar rápido, corregir rápido. Busquen un centro de apoyo, una comunidad de emprendedores para compartir ideas, para compartir conocimiento, con mentores que los ayuden a crecer, porque emprender es un camino solitario”, comentó.

Actualmente, Yummus Foods se dedica a comercializar distintos productos hechos a base de plantas, especialmente del garbanzo, entre ellos dips frescos como hummus de sabor original, chile cobanero y de frijol. Recientemente han agregado a sus productos snacks crujientes a base de garbanzos que llevan por nombre Banzitos y están disponibles en dos presentaciones distintas, Sal de Mar y Chipotle.

“Una de nuestras prioridades es que nuestros productos tienen que ser deliciosamente saludables, buscando siempre que sean ingredientes de verdad, sin colorantes artificiales, con una etiqueta limpia e ingredientes que los consumidores puedan pronunciar. Nuestra filosofía es lo más natural”, explicó Rodrigo López CEO y cofundador de Yummus S.A.

Desde hace varios años, Yummus Foods forma parte de Una Mano Para Crecer, un programa impulsado por Walmart; oportunidad que les permitió participar en la Expo Walmart, el evento que reunió a más de 1,000 empresas y operadores de la región en el mes de febrero, una experiencia en donde Yummus Foods pudo exponer sus productos a nivel centroamericano, como parte de este proceso ya se están preparando para dar un paso adelante y comenzar a exportar este año. “Para nosotros ha sido una experiencia muy buena, que nos ha permitido entrar al cliente y al retail más importante del mundo. Formar parte de este programa ha sido de bendición, porque nos aconsejan, preparan, nos envían alertas para mejorar las cosas, son nuestros ojos adentro de Walmart”, relata.

Actualmente, Una Mano Para Crecer apoya a 467 Pymes proveedoras de las tiendas a nivel centroamericano, de las cuales, 114 pertenecen a Guatemala. Este tipo de acciones son parte de la visión de Walmart, una empresa regenerativa, que ha redoblado esfuerzos para garantizar la sostenibilidad ambiental, así como el crecimiento social y económico de las poblaciones.

