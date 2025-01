10 elementos esenciales para entrenar en casa

Woman doing lunges on yoga mat in outdoor balcony setting, green shake bottle nearby, morning light.

El inicio del año es el momento perfecto para establecer nuevas metas fitness y comprometerte con un estilo de vida más activo. No necesitas costosos equipos de gimnasio para comenzar; solo hace falta un poco de tiempo, mucha motivación y las herramientas adecuadas. Herbalife presenta a continuación 10 elementos esenciales para entrenar sin gastar mucho dinero. Para cada uno, hay una alternativa gratuita o de bajo costo, ideal si estás iniciando y aún no estás seguro de hacer una inversión grande. Una botella de agua Si estás entrenando, necesitas hidratarte. Lleva agua contigo si sales a caminar o a realizar cualquier otra actividad física. Incluso si estás en casa, recuerda beber y rellenar tu botella de agua varias veces al día. Alternativa: Usa una botella reciclada. Un tapete de yoga ¡Un tapete de yoga es una zona de entrenamiento portátil! No necesitas practicar yoga para aprovecharlo: es perfecto para hacer flexiones, abdominales y otros ejercicios, proporcionando una superficie antideslizante y limpia. Alternativa: Una superficie acolchada, como una alfombra o una toalla. Mancuernas Las mancuernas son excelentes para entrenar fuerza en cualquier lugar. Elige el peso adecuado para ti: una buena técnica con poco peso es mejor que una mala técnica con mucho peso. Alternativa: Cualquier objeto que puedas levantar de forma segura, como bolsas de arena o botellas de agua llenas. Una cuerda para saltar Diviértete y haz un excelente ejercicio cardiovascular con una cuerda para saltar. También puede servir como banda para estiramientos y mejorar tu flexibilidad. Alternativa: Cualquier cuerda servirá, o simplemente salta sin una cuerda. Una banda de resistencia ¡Una banda de resistencia es perfecta para entrenar cuando estás de viaje! Es práctica, ligera y fácil de usar. Alternativa: Un trozo de cuerda suave o una toalla enrollada sirve para ejercicios básicos. Evita usar tubos o bandas de goma no diseñados para fitness, ya que podrían romperse y causarte una lesión. Un balón medicinal Existen muchos ejercicios efectivos para la parte superior e inferior del cuerpo que puedes hacer con un balón medicinal. Es especialmente útil para entrenamientos en pareja. Alternativa: Un balón de baloncesto o fútbol. Incluso sin peso adicional, puedes realizar muchos movimientos para mejorar tu coordinación. Un step ajustable Un step ocupa poco espacio y es ideal para circuitos o ejercicios cardiovasculares. Elige uno con superficie antideslizante y altura ajustable según tus necesidades. Alternativa: Una caja de madera resistente, un cajón o unas escaleras. Un temporizador o cronómetro Es una herramienta esencial para entrenamientos por intervalos. También ayuda a controlar la duración de tus ejercicios o el tiempo de carrera. Alternativa: Un teléfono celular con una aplicación de cronómetro. Música motivadora Crea una lista de reproducción con tu música favorita para entrenar. La música ayuda a aliviar el estrés y a distraerte del tiempo que queda de ejercicio. Alternativa: Enciende la radio o usa tu aplicación de música favorita. Un atuendo de entrenamiento adecuado Regálate un atuendo de calidad para entrenar, incluyendo calzado deportivo. Usar ropa que te quede bien y te haga sentir cómodo puede motivarte a hacer ejercicio. Alternativa: La ropa cómoda o el pijama también pueden servir. Pero, en el caso de las mujeres, asegúrense de usar un sujetador deportivo que ofrezca soporte. Si tienes un poco más de presupuesto… El equipo de ejercicio en casa más popular es la clásica caminadora. Me encanta correr al aire libre, pero muchas personas disfrutan entrenar con una caminadora. Tener una en casa o en la oficina facilita mantener tu rutina de ejercicio. Sin embargo, como comprar una caminadora es una inversión considerable, considera por qué la quieres, con qué frecuencia la usarás y qué características necesitas para alcanzar tus metas. 6 consejos al comprar una caminadora: Pruébala antes de comprar. Las superficies de las caminadoras varían en longitud y deben adaptarse a tu zancada. Elige una superficie gruesa si planeas correr con regularidad, para amortiguar tus pisadas. No escatimes en seguridad. Una función de apagado automático es esencial, especialmente si tienes niños. Para tu propia seguridad, asegúrate de que tenga una cuerda con clip que se sujete a tu ropa y apague la máquina si te alejas demasiado del panel. Si te interesa correr en pendiente, busca una caminadora con inclinación de hasta un 15%. La mayoría de los modelos básicos ofrecen entre 8% y 10%. Un registro de historial personal puede ser útil si entrenas para un evento específico. Monitorear calorías quemadas y frecuencia cardíaca ayuda a mantenerte motivado. Programas preestablecidos son una gran característica para no tener que planear tus rutinas. Es como tener un entrenador personal integrado. Tómate el tiempo para evaluar tus necesidades y objetivos. Si crees que tener equipo de ejercicio en casa te motivará a entrenar más, empieza con algo económico para ver si realmente lo usas antes de invertir en opciones más costosas. Recuerda que tu propio peso corporal es ideal para ganar fuerza. Caminar o correr es excelente para tu salud cardiovascular, ¡así que elige una rutina que te mantenga motivado y emocionado!

