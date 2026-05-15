Salvadoreños en el exterior también podrán votar en 2027 con DUI o pasaporte vencido

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero que permitirá a los salvadoreños fuera del país votar en las elecciones de 2027 utilizando DUI o pasaporte, aunque estos se encuentren vencidos.

La modificación al artículo 3 de la normativa establece que la vigencia de los documentos no será un requisito para ejercer el sufragio en el próximo proceso electoral. Anteriormente, esta disposición aplicaba únicamente para las elecciones de 2024.

Según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hasta el 1 de mayo había 108,127 salvadoreños con DUI vencido y 853,563 con documentos vigentes.

Mientras tanto, para los ciudadanos con domicilio en territorio nacional, el Código Electoral mantiene como requisito contar con el DUI vigente para poder votar. Sin embargo, la Asamblea aprobó un decreto transitorio que permitirá la renovación gratuita del documento para quienes tengan vencimientos entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

El RNPN estima que alrededor de 404,085 documentos vencerán en ese periodo, lo que podría representar un costo cercano a los $4 millones si todos los ciudadanos solicitan la renovación. El beneficio estará disponible hasta el 28 de noviembre.

La reforma también modifica la asignación de los votos emitidos desde el extranjero en las elecciones legislativas, eliminando su distribución automática al departamento de San Salvador.

Además, la normativa reafirma el derecho de los salvadoreños domiciliados fuera del país a postularse a cargos de elección popular en elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Compartir esta nota