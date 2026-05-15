Onda tropical afectará el clima de El Salvador este fin de semana

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que una onda tropical comenzará a influir en El Salvador a partir de la noche del sábado, en medio de condiciones cálidas y con baja probabilidad de lluvias en gran parte del territorio.

Según el pronóstico emitido este viernes, el país continúa bajo la influencia de un flujo del este acelerado en el Caribe y frente a las costas salvadoreñas, situación que mantiene las temperaturas elevadas y limita la formación de nubosidad y precipitaciones.

La institución indicó que sistemas atmosféricos en capas medias y altas están restringiendo el desarrollo de lluvias, por lo que el ambiente caluroso persistirá durante el fin de semana.

Para este viernes, el MARN prevé una baja probabilidad de precipitaciones, principalmente en sectores cercanos a la cordillera Apaneca-Ilamatepec y algunas zonas del norte y oriente del país durante la noche y madrugada. De registrarse lluvias, estas serían aisladas, breves y de rápido desplazamiento.

El cielo permanecerá mayormente despejado por la mañana, mientras que en horas de la tarde se espera un incremento de nubosidad sobre la cordillera volcánica.

Sobre la onda tropical, Medio Ambiente señaló que comenzará a influir sobre el territorio nacional desde la noche del sábado, aunque hasta el momento no se han detallado posibles acumulados de lluvia ni afectaciones asociadas al fenómeno.

El informe también advierte que las temperaturas continuarán elevadas en distintas regiones del país. En zonas altas se esperan máximas entre 26 y 32 grados Celsius; en valles interiores, incluidos San Salvador y Santa Ana, entre 33 y 39 grados; mientras que en la zona oriental podrían alcanzar entre 34 y 40 grados Celsius.

Para la franja costera, las temperaturas oscilarán entre 34 y 38 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones durante actividades al aire libre. Además, señalaron que las condiciones marítimas son favorables, aunque pidieron atención ante posibles corrientes de retorno y vientos acelerados en aguas profundas.

Compartir esta nota