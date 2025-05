17 de mayo: Día Mundial del Internet

En el contexto del Día Mundial del Internet, que se conmemora este 17 de mayo, expertos señalan que es crucial reflexionar sobre el papel transformador que la tecnología desempeña en el ámbito empresarial.

Hoy en día, la tecnología no solo actúa como un medio de conexión, sino que se ha convertido en un motor estratégico que redefine modelos de negocio, optimiza procesos internos y transforma culturas organizacionales.

Las tecnologías exponenciales, aquellas que evolucionan y se adoptan a un ritmo acelerado, se erigen como habilitadores clave de eficiencia, agilidad y competitividad en el mercado. A diferencia de las tecnologías emergentes, que aún están en fase de validación, las tecnologías exponenciales ya están generando impactos tangibles y medibles en el rendimiento empresarial.

Herramientas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (machine learning) y la automatización inteligente permiten a las empresas rediseñar procesos, optimizar operaciones y tomar decisiones informadas basadas en grandes volúmenes de datos en tiempo real. Estas tecnologías no solo mejoran la productividad, sino que también permiten a las organizaciones adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado.

Según el informe de EY, How can you realize the promise of transformational technologies?, el 43% de las empresas ya están invirtiendo activamente en IA generativa, lo que refleja una aceleración notable en su adopción. Tecnologías como el 5G y la inteligencia artificial aplicada a procesos están experimentando un crecimiento sostenido, consolidándose como pilares fundamentales de la transformación digital.

Para Julio Pallaviccini, executive Director de Technology Consulting de EY, la clave del éxito no radica únicamente en la inversión en tecnología, sino en la formulación de una estrategia clara y un enfoque integral que contemple el impacto organizacional, la gobernanza de los datos, la ciberseguridad y el bienestar de los empleados.

“Las tecnologías exponenciales no solo transforman procesos; también transforman culturas. Su verdadero valor se libera cuando se integran con visión, responsabilidad y propósito”, señaló Pallaviccini.

El experto agregó “En este Día Mundial del Internet, las organizaciones deben asumir un rol proactivo en la evolución tecnológica. La conectividad ya no es un objetivo final, sino el punto de partida para una transformación profunda basada en el uso inteligente de datos, automatización e inteligencia artificial. Aquellas empresas que abracen estas tecnologías exponenciales con una visión estratégica estarán mejor posicionadas para competir y liderar en un mercado cada vez más dinámico y digital”.

Compartir esta nota