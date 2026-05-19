El SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa el éxito empresarial femenino con el Congreso «Emprende Salvadoreña 2026»

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ElSalvador–El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo con éxito el «Congreso Emprende Salvadoreña 2026», siendo esta la sexta edición pensada especialmente para crear un espacio para fortalecer el liderazgo, bienestar integral y crecimiento empresarial de las mujeres salvadoreñas, reuniendo a más de 1,000 participantes entre empresarias, emprendedoras, altas ejecutivas, estudiantes y clientes de diferentes sectores del país.

Durante la actividad, el presidente del SISTEMA FEDECRÉDITO, Lic. Macario Armando Rosales Rosa, destacó el entusiasmo institucional detrás de este encuentro.

«Estamos aquí celebrando un nuevo año de Emprende Salvadoreña, que con entusiasmo siempre FEDECRÉDITO se esmera en hacer esta magna presentación, realzando la importancia del papel de la mujer en la sociedad», manifestó.

Lic. Macario Armando Rosales/Presidente del SISTEMA FEDECRÉDITO.

El directivo también detalló la alta convocatoria registrada para esta edición, que contó con una masiva asistencia proveniente de diferentes zonas del territorio nacional.

«Hay más de 3,400 personas que habían confirmado. Vienen participantes de todas las entidades socias del sistema FEDECRÉDITO, y también hemos invitado a universidades, a otras organizaciones a participar y a la sociedad en general», puntualizó Rosales Rosa.

Detrás de cada edición del congreso hay una convicción clara: cuando la mujer salvadoreña crece, crece el país.

Según los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Banco Central de Reserva, actualmente las mujeres salvadoreñas representan más de la mitad de la población adulta del país (53.3%), consolidándose como un motor fundamental de su economía: emprenden, sostienen hogares, generan empleo y mueven comunidades enteras.

Reconociendo ese rol protagónico como impulsadoras del desarrollo económico nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO cree firmemente que apostar por la mujer salvadoreña es apostar por el crecimiento del país. Por eso se desarrollan iniciativas como el Congreso Emprende Salvadoreña.

La relevancia de la mujer salvadoreña en la economía nacional está respaldada por cifras; de acuerdo con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), las mujeres son dueñas del 64% de las microempresas del país y del 26% de las Pequeñas y Medianas Empresas, empleando aproximadamente al 52% del total de trabajadores del segmento MYPE. A esto se suma que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, existen 879,068 jefas de hogar en El Salvador, mujeres que sostienen familias enteras y dinamizan la economía desde sus comunidades, tanto en el área urbana como rural.

Son emprendedoras, generadoras de empleo y pilares de sus hogares, que todavía enfrentan brechas importantes en el acceso a herramientas financieras que les permitan seguir creciendo, esto se evidencia en la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera.

Reconocer ese papel protagónico, y actuar en consecuencia, es lo que impulsa al SISTEMA FEDECRÉDITO a apostar por espacios como el «Congreso Emprende Salvadoreña», en el que considerando que la educación y la inclusión financiera son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra gente, se compartieron herramientas clave.

Respecto a este contexto, el presidente de la institución enfatizó que el respaldo al sector femenino responde a una estrategia permanente de la entidad financiera.

«Desde hace más de 6 años iniciamos una iniciativa para tratar de hacer ver más el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, y es por eso que se han creado productos (además de este evento), productos especiales para el apoyo de la mujer», explicó.

Por su parte, la Gerente de Comunicaciones del SISTEMA FEDECRÉDITO, Claudia Ábrego, reafirmó la visión corporativa orientada al desarrollo humano y técnico de este sector.

«En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos firmemente en el talento, liderazgo y capacidad transformadora de las mujeres salvadoreñas. A través de espacios como el Congreso Emprende Salvadoreña buscamos generar herramientas, inspiración y oportunidades que impulsen su crecimiento personal y empresarial», expresó Ábrego.

Además, la ejecutiva añadió: «Cada año que celebramos el ‘Congreso Emprende Salvadoreña’ nos recuerda la razón por la que nació: porque las mujeres salvadoreñas necesitan oportunidades y herramientas para lograr sus metas y cumplir sus sueños. Eso es exactamente lo que buscamos para ellas».

En esta edición, el congreso contó con la presencia de reconocidos ponentes nacionales e internacionales, quienes enriquecieron la jornada con sus historias, conocimientos y perspectivas orientadas al empoderamiento integral de la mujer salvadoreña.

Las voces que tomaron el escenario en esta edición fueron Lisseth Díaz y Karla Díaz, fundadoras de Neways y Lift Fitness Center, quienes compartieron su experiencia como madres, emprendedoras y empresarias salvadoreñas, abordando temas relacionados con disciplina, crecimiento empresarial, construcción de marca y negocios, liderados por mujeres.

Asimismo, participó Mariela Pitocco, speaker y coach ontológico, quien desarrolló una ponencia enfocada en bienestar emocional, crecimiento personal y liderazgo consciente.

Para finalizar, la ponencia magistral estuvo a cargo del doctor Mario Alonso Puig, reconocido médico cirujano, autor y referente internacional en liderazgo, con el tema: «Creer es crear, ilumina tu mundo», desplegando su experiencia en gestión del estrés, autoayuda y reinvención personal. Al respecto, el Lic. Macario Armando Rosales Rosa valoró positivamente la inclusión de estas temáticas en el programa.

«Ahora tenemos una ponente internacional que va a hablar sobre esos temas relacionados al empoderamiento de la mujer», señaló durante su intervención.

Asimismo, el SISTEMA FEDECRÉDITO compartió su podcast «Pónete buzo con tus finanzas», dedicado especialmente a fortalecer los conocimientos de los salvadoreños en temas de educación financiera, el cual pueden encontrar en su canal de YouTube.

En el encuentro participaron representantes de universidades, empresarias, emprendedoras y clientas del SISTEMA FEDECRÉDITO, que con más de 850 puntos de atención se ha convertido en un aliado financiero importante para todos los sectores productivos que aportan a la economía salvadoreña y a quienes se les ofrece una opción financiera de acuerdo con sus necesidades.

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