Bukele y Fiscal General inauguran nueva sede central de la FGR

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) inauguró este martes su nueva sede central ubicada en la urbanización Santa Elena, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, en un acto encabezado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y el fiscal general, Rodolfo Delgado.

El nuevo complejo albergará las oficinas administrativas de la institución, unidades especializadas, la Dirección Fiscal para la Defensa de los Intereses del Estado y un área de atención para mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia.

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura cuenta con 45,168 metros cuadrados de construcción y fue diseñada para concentrar en un solo lugar dependencias que anteriormente operaban en siete inmuebles distintos dentro del Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la inauguración, Delgado destacó que la obra busca fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar la atención a la población usuaria. Además, señaló que el edificio permitirá agilizar procesos de investigación y ofrecer mejores condiciones de trabajo al personal fiscal.

El complejo también incluye estacionamiento con capacidad para aproximadamente 1,100 vehículos y espacios para atender diariamente entre 200 y 250 personas.

Por su parte, el presidente Bukele afirmó que la nueva sede responde al incremento de trabajo que enfrenta la Fiscalía en los últimos años y sostuvo que la institución cumple un papel clave dentro de la estrategia de seguridad del país.

La nueva sede está conformada por dos torres de seis y nueve niveles y se encuentra ubicada sobre la avenida El Boquerón y calle Izalco, en Santa Elena.

El @FiscalGeneralSV agradeció la visión estratégica del señor Presidente de la República que ha permitido la cohesión, articulación y coordinación del Gabinete de Seguridad Ampliado, haciendo énfasis en que esta una unión posee la fuerza adecuada para devolverle la paz a la… pic.twitter.com/Nk4Rm5Vg5x — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 20, 2026

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