Arena amplía plazo para inscripción de precandidatos rumbo a elecciones de 2027

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ElSalvador–El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) amplió hasta el 6 de junio el periodo para la inscripción de aspirantes a candidatos que participarán en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.

Según informó el instituto político, el retiro de información y requisitos para los interesados estará habilitado hasta el 5 de junio de 2026, mientras que la recepción de documentos de inscripción concluirá el 6 de junio. Ambos plazos fueron extendidos por dos semanas.

Arena detalló que el proceso de evaluación de los aspirantes comenzará el 8 de junio y finalizará el 15 de junio de 2026.

Originalmente, los periodos para retirar información y presentar documentos vencían el 25 de mayo, mientras que la etapa de evaluación estaba programada del 6 al 15 de junio.

De acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para definir a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales de cara a los comicios de 2027.

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