Mié. May 20th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Arena amplía plazo para inscripción de precandidatos rumbo a elecciones de 2027

May 20, 2026 #Alcaldías, #ARENA, #Asamblea, #candidatos, #Elecciones2027, #Partidos, #política, #Presidencia

Día a Día News

ElSalvador–El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) amplió hasta el 6 de junio el periodo para la inscripción de aspirantes a candidatos que participarán en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.

Según informó el instituto político, el retiro de información y requisitos para los interesados estará habilitado hasta el 5 de junio de 2026, mientras que la recepción de documentos de inscripción concluirá el 6 de junio. Ambos plazos fueron extendidos por dos semanas.

Arena detalló que el proceso de evaluación de los aspirantes comenzará el 8 de junio y finalizará el 15 de junio de 2026.

Originalmente, los periodos para retirar información y presentar documentos vencían el 25 de mayo, mientras que la etapa de evaluación estaba programada del 6 al 15 de junio.

De acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para definir a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales de cara a los comicios de 2027.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Protección Civil prevé déficit de lluvias por el fenómeno de El Niño

May 20, 2026
El Salvador

TSE inicia planificación de centros de votación para salvadoreños en el exterior

May 20, 2026
El Salvador

Bukele y Fiscal General inauguran nueva sede central de la FGR

May 19, 2026
error: Contenido protegido