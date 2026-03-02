2 de cada 3 programas preescolares financiados por el estado carecen de estándares adecuados

Según un nuevo informe del Instituto Nacional de Investigación de Educación Temprana (NIEER) , la mayoría de los estados no brindan a los maestros asistentes de prejardín de infantes el salario, la capacitación y otros apoyos que reconocen la importancia de su papel como miembros de pleno derecho del equipo en aulas de alta calidad.

En Help Wanted: Assistant Teacher Policies in State-Funded Preschool , NIEER examinó las políticas preescolares estatales que fomentan la preparación y el apoyo de los maestros asistentes, quienes a menudo son pasados ​​por alto.

“Los maestros auxiliares son parte integral del equipo docente en un aula de primera infancia y asumen numerosas responsabilidades, como la planificación e implementación de actividades educativas y el apoyo a niños individuales y a grupos pequeños. Además, suelen aportar diversidad lingüística, cultural y racial/étnica al aula”, afirmó la investigadora GG Weisenfeld, autora principal del informe.

“Desafortunadamente, muchos maestros auxiliares llegan al aula sin la preparación necesaria para apoyar plenamente el aprendizaje y el desarrollo de los niños. La baja cualificación y el bajo apoyo de los maestros auxiliares no solo afectan la experiencia de los niños en el aula, sino que también limitan su capacidad para ganarse la vida y reducen su dependencia de los programas de asistencia pública”.

Utilizando datos del Anuario del Estado de la Educación Preescolar de 2024 del NIEER, los investigadores descubrieron que solo un tercio de los programas preescolares financiados por el estado (21 de 64) exigían la cualificación previa al empleo de una credencial de CDA (Asociado en Desarrollo Infantil) o su equivalente (al menos de 9 a 12 créditos) para los maestros asistentes. Este porcentaje no ha cambiado en las dos décadas que el NIEER lleva estudiando las políticas preescolares estatales.

En comparación, casi la mitad de los programas preescolares financiados por el estado (31 de 64) requerían que los maestros principales tuvieran una licenciatura, y casi el 75 por ciento (47 de 64 programas) requerían que los maestros principales tuvieran capacitación especializada en educación de la primera infancia o desarrollo infantil.

Solo 19 programas (30%) cumplieron o superaron el punto de referencia de desarrollo profesional del personal (PD) de NIEER, lo que significa que menos de un tercio de los programas ofrecen lo que las investigaciones han sugerido que es el apoyo mínimo adecuado necesario para los maestros principales y asistentes en términos de horas de PD continuas, entrenamiento y planes de PD.

Además de no exigir calificaciones adecuadas, la mayoría de los programas preescolares estatales no incluyen a los maestros asistentes en las escalas salariales ni ofrecen salarios iniciales similares a sus equivalentes de las escuelas públicas K-3.

El nuevo informe identifica estrategias políticas basadas en investigaciones que los estados podrían emplear para apoyar mejor a los docentes asistentes, algunas de las cuales ya se están implementando:

Elevar la cualificación de los maestros asistentes a un CDA o equivalente. Carolina del Norte implementó un cambio de política que ahora exige que los maestros asistentes en el programa de Pre-K de Carolina del Norte tengan un CDA o 9 créditos de ECE/CD al momento de la contratación.

Aumentar los salarios y las prestaciones según las cualificaciones. Nuevo México y el Distrito de Columbia han establecido fondos de paridad salarial que incluyen a los maestros asistentes, lo que se traduce en aumentos salariales.

Ofrecer, exigir y apoyar a los maestros asistentes para que participen en desarrollo profesional continuo. Los estados pueden fortalecer los equipos docentes de preescolar priorizando el acceso a oportunidades de aprendizaje continuo, incluyendo coaching y mentoría integrados en el trabajo. Alabama logra esto reservando aproximadamente el 8% de la financiación estatal para preescolar a coaching y apoyo educativo, además de proporcionar tiempo de planificación remunerado para que todos los docentes puedan participar activamente en el coaching. Oregón ha desarrollado Competencias de Coaching que promueven explícitamente un enfoque de coaching basado en equipos docentes.

Proporcionar recursos para completar el desarrollo profesional y las cualificaciones educativas. Algunos estados han incluido intencionalmente a los maestros asistentes en los programas de reembolso de matrícula desarrollados por el estado, por ejemplo, el Programa de Becas DECAL de Georgia , el Programa de Estipendios para Educadores de la Primera Infancia de Hawái , la Beca de Oportunidades de Nuevo México , el programa de asistencia de matrícula G3 de Virginia y la Beca Early Achievers de Washington .

Compartir esta nota