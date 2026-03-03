Jones y Niello presentan un paquete legislativo sobre responsabilidad y asequibilidad de la energía y la gasolina

El líder de la minoría del Senado Brian W. Jones ( republicano de San Diego ) y el senador Roger Niello (republicano de Fair Oaks) anunciaron la introducción de un paquete legislativo de asequibilidad de la electricidad y la gasolina destinado a aumentar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas en la Comisión de Energía de California (CEC) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).

Juntos, los legisladores presentaron el Proyecto de Ley Senatorial 929, el Proyecto de Ley Senatorial 1239 y el Proyecto de Ley Senatorial 981, un conjunto coordinado de reformas centradas en la responsabilidad regulatoria y la transparencia de los costos para el consumidor.

“Estas dos burocracias no electas nunca estuvieron destinadas a ser las palancas más poderosas del gobierno estatal y, sin embargo, hoy, la CEC y la CARB juntas son la principal causa del costo de vida más alto del país en California”, dijo Jones. “Son completamente indiferentes a la legislatura y no rinden cuentas a los votantes, pero imponen políticas y mandatos que hacen que nuestro gas y energía sean los más caros del país. Es francamente repugnante. Hemos pedido transparencia y rendición de cuentas, se han negado, y ahora lo estamos convirtiendo en ley”.

Los conductores de California pagan regularmente los precios de gasolina más altos del país, mientras que las tarifas de electricidad siguen subiendo vertiginosamente. Las políticas adoptadas por la CEC y la CARB impactan directamente los mercados de combustibles y los costos de la energía. Sin embargo, los funcionarios no electos a cargo de estas agencias no rinden cuentas directamente a la legislatura ni a los votantes. Ambas agencias han impuesto recientemente regulaciones que impulsan los costos sin evaluar ni divulgar cómo estas nuevas normas podrían afectar a los californianos comunes.

En este momento, las familias están sintiendo la presión en el surtidor de gasolina, en el supermercado, en sus facturas de servicios públicos y en el costo de operar un negocio. No se deben aprobar regulaciones importantes sin una comprensión clara de cómo afectan el costo de vida de los californianos. Cada nueva norma, por muy bien intencionada que sea, tiene consecuencias reales”, dijo Niello.

El paquete de asequibilidad y responsabilidad de Jones-Niello incluye los siguientes proyectos de ley:

SB 929 – Exige que el Presidente de la Comisión de Energía de California comparezca anualmente ante la legislatura para informar sobre los programas, normas y reglamentos, y para describir su eficacia y los beneficios que aportan a los contribuyentes de California. La CEC se financia íntegramente con las tarifas que se cobran en la factura eléctrica mensual de los californianos.

SB 1239 – Requiere que CARB prepare un informe de impacto económico sobre todas las regulaciones antes de que se voten, asegurando que los miembros de la Junta y el público tengan pleno conocimiento de los impactos que cualquier nueva regla o regulación pueda tener en el bolsillo de los consumidores.

SB 981 – Exige que CARB analice explícitamente el impacto en el costo de vida, incluyendo los efectos en la gasolina, la electricidad, los comestibles, la construcción de viviendas y los costos comerciales, al evaluar regulaciones importantes. Analizar a fondo los efectos de cualquier regulación propuesta en las familias y las economías de California debería ser parte integral del proceso regulatorio, y este proyecto de ley garantizará que así sea en el futuro.

Compartir esta nota