Cinco temas que debes saber antes de la temporada de impuestos

Feb 28, 2026 #Impuestos

POR MIGUEL BURGOS, experto en impuestos de TurboTax

Cada año, la temporada de impuestos trae preguntas, dudas y oportunidades para millones de familias hispanas en Estados Unidos. Ya sea trabajando como empleado, teniendo un negocio propio o combinando varios ingresos, prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre un proceso tributario sencillo y uno estresante.

A continuación, comparto cinco puntos clave que recomiendo tener en cuenta antes de presentar la declaración de impuestos este año:

1-Reúne tus documentos con tiempo para evitar errores y retrasos:

Uno de los pasos más importantes es reunir todos los documentos antes de comenzar. Esto incluye formularios como el W-2 (si eres empleado), el 1099 (si eres contratista, freelancer o tienes ingresos como intereses bancarios), y otros comprobantes de adicionales por pagos de hipoteca, gastos educativos y donaciones.

En la comunidad hispana, muchas personas combinan múltiples fuentes de ingresos —por ejemplo, un empleo principal y trabajos independientes—, por lo que es fundamental asegurarse de reportar todo correctamente. Tener los documentos listos te ayudará a evitar errores que puedan retrasar el reembolso o generar notificaciones del IRS.

2-No dejes dinero sobre la mesa: aprovecha créditos y deducciones:

Cada año, miles de contribuyentes pierden dinero por no reclamar créditos y deducciones a los que tienen derecho. Algunos de los más relevantes para familias hispanas incluyen:

● Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)

● Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit)

● Créditos por gastos educativos

● Créditos por cuidado de dependientes

Si eres trabajador independiente, también podrías deducir gastos relacionados con tu negocio, como parte del uso del hogar, teléfono, internet o transporte, siempre que cumplan con los requisitos.

Con las herramientas adecuadas —o con la ayuda de un experto— puedes identificar oportunidades para reducir tu carga tributaria o aumentar tu reembolso.

3-Si trabajas por tu cuenta, planifica para impuestos adicionales:

Cada vez más hispanos generan ingresos como contratistas, creadores de contenido, repartidores o dueños de pequeños negocios. Si recibes formularios 1099, es importante recordar que no se te retuvieron impuestos automáticamente, lo que significa que podrías deber impuestos federales, estatales y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

La buena noticia es que, como mencionamos anteriormente, también puedes aprovechar deducciones específicas para trabajadores independientes, como gastos operacionales, herramientas de trabajo y parte de tus servicios básicos si trabajas desde casa. Estas deducciones ayudarán a reducir tus impuestos, incluyendo el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

La clave es la organización y la planificación: guardar recibos, llevar registros claros y revisar tus gastos durante todo el año.

4-Presentar electrónicamente y usar depósito directo acelera tu reembolso:

Si esperas recibir un reembolso, la forma más rápida y segura de obtenerlo es presentar la declaración electrónicamente (e-file) y elegir el depósito directo.

En la mayoría de los casos, quienes se presentan electrónicamente reciben su reembolso en menos de 21 días. Además, reduces el riesgo de errores manuales y puedes monitorear el estado del reembolso de impuestos de forma más sencilla.

Para muchas familias hispanas, el reembolso representa un ingreso importante para pagar deudas, ahorrar o cubrir gastos esenciales, por lo que acelerar el proceso puede ser una gran ventaja.

5- Si debes impuestos, existen opciones. No entres en pánico:

Aproximadamente una de cada cuatro personas termina debiendo impuestos al presentar su declaración. Si este es tu caso, recuerda que no estás solo y que existen alternativas.

Puedes explorar planes de pago con el IRS, solicitar extensiones para presentar tu declaración (aunque los pagos aún deben hacerse a tiempo) o buscar asesoría para entender cuál es la mejor opción según tu situación. Lo más importante es no ignorar la deuda: actuar temprano te ayuda a evitar multas, intereses adicionales y problemas futuros.

