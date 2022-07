200 emprendedores serán beneficiados con capital para inversión de parte de la UE y la FAO

Escucha este artículo Escucha este artículo

Emprendedoras y emprendedores que conforman 200 grupos seleccionados, participarán en el proyecto “Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19”



El Comité Departamental del Proyecto “Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19” aprobó la participación de un total de 200 grupos asociativos como beneficiarios, los cuales recibirán capital para inversión por un valor que suma un millón de dólares.



El Proyecto, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en alianza con el Gobierno de El Salvador, tiene como objetivo mitigar el impacto de la crisis de la pandemia del Covid-19, mejorando la resiliencia a largo plazo y la reducción de los flujos migratorios forzosos y/o irregulares entre la población participante.



Los 200 grupos beneficiarios pertenecen a los 12 municipios del departamento de San Miguel que participan en el Proyecto. Estos municipios enfrentan retos por la pobreza, altos flujos de migración y desnutrición, y por estar situados en el Corredor Seco Centroamericano. Los municipios participantes son: Carolina, Ciudad Barrios, Chapeltique, Lolotique, Moncagua, Nueva Guadalupe, Nuevo Edén de San Juan, San Antonio del Mosco, San Gerardo, San Jorge, San Miguel y Sesori.



La instancia responsable de la selección de los grupos asociativos que serán beneficiados por la intervención es el Comité Departamental del Proyecto, que está conformado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA); la Gobernación Departamental de San Miguel; representantes de organismos no gubernamentales (PADECOM y Fundación Campo, entre otras); instituciones de la academia (Universidad Gerardo Barrios y Universidad Modular Abierta); y la FAO.



El 31 de marzo del presente año, este Comité aprobó el primer conjunto de grupos de emprendedoras y emprendedores que serán beneficiados por la intervención; posteriormente, el 28 de junio, aprobó los restantes 155 grupos.



Los emprendimientos que serán implementados por estos grupos corresponderán en un 86% a negocios agropecuarios y en un 14% a negocios no agropecuarios. Entre los rubros priorizados en el Proyecto están: aves, apicultura, ganadería, hortalizas, porcinocultura, tilapia, alimentos, panadería, cacao, turismo, vinos y reciclaje, entre otros.



Los grupos de emprendedoras y emprendedores han sido seleccionados con base en los siguientes criterios: encontrarse activos; estar integrado, al menos, por 5 personas mayores de 18 años; contar con experiencia en trabajo asociativo y con activos productivos funcionales; y realizar una actividad económica con potencial para desarrollarse y vincularse al mercado.



Los 200 grupos beneficiarios recibirán capacitación, asistencia técnica, acompañamiento para la elaboración de planes de negocio e insumos no reembolsables, con la finalidad de facilitar su acceso a mercados e impulsar el desarrollo social y económico, potenciando los ingresos y empleo de las familias.



El Proyecto incorpora los enfoques de género y juventudes de manera transversal. Del total de la población beneficiaria, 56% son mujeres y 23% son personas jóvenes.



El representante de la FAO en El Salvador, Diego Recalde, comentó: “El acompañamiento técnico y financiero que daremos a estos 200 grupos asociativos permite impulsar el desarrollo sostenible y resiliente de productoras y productores que trabajan en el Corredor Seco de El Salvador. Respondiendo a la estrategia global de la FAO, en cada una de las actividades nos enfocaremos en promover la consolidación de una mejor producción sostenible, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor calidad de vida para todas y todos”.



El Proyecto fortalece aún más la cooperación entre la UE, FAO y el MAG, a través de una estrecha colaboración con el CENTA, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las y los agricultores, mediante una producción mejor, mayores ingresos, una comercialización justa y acercándoles a los consumidores.



En El Salvador, la Unión Europea y FAO contribuyen a la erradicación de la pobreza y el enfoque de los derechos humanos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los objetivos del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.



Proyecto de impacto subregional



El Proyecto tiene un alcance subregional y se implementa en El Salvador, Guatemala y Honduras. La intervención es consistente con el paquete de respuesta global elaborado por la Comisión Europea, y particularmente, con aquellas iniciativas que persiguen garantizar un suministro suficiente del sector agroalimentario y atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia COVID-19.



En total el Proyecto atiende a 600 grupos asociativos agropecuarios y de servicios relacionados, en los tres países centroamericanos. La inversión asciende a más de 8.4 millones de dólares (UDS) y pretende fomentar el bienestar sostenido de 5,400 hogares de la región.





