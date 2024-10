75 días para cerrar el 2024: El mejor momento para manifestar tu próximo año

Por Ismael Cala

Estamos a tan solo 75 días de que el 2024 llegue a su fin, y aunque algunos ven esto como un simple paso en el calendario, para mí, representa una poderosa oportunidad. Es el momento perfecto para detenernos, reflexionar y, lo más importante, comenzar a planificar lo que deseamos manifestar para el próximo año.

Cuando hablo de «manifestar», no me refiero a sueños vagos o a deseos lanzados al viento sin rumbo. Me refiero a una planificación consciente, a poner intenciones claras sobre lo que queremos experimentar, atraer y crear en nuestras vidas. Y estos últimos 75 días del año son un terreno fértil para sembrar esas intenciones, enfocándonos en lo que realmente deseamos para el 2025.

La planificación consciente empieza ahora. Este es el momento para mirar hacia adentro, reflexionar sobre lo que ha funcionado y lo que no, y luego trazar un plan que esté alineado con nuestras verdaderas pasiones y valores.

Si has sentido que este año te quedó algo por hacer, que hubo metas que no alcanzaste, este es el momento para replantearlas. Si hay aspectos de tu vida que quieres cambiar, mejorar o potenciar, ahora es el tiempo de visualizar y empezar a tomar acciones concretas para que el 2025 sea el año de la manifestación de tus sueños.

Recuerda que la manifestación no ocurre solo porque lo deseamos, sino porque alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones. Este es el momento para crear una hoja de ruta emocional, mental y espiritual que te lleve a la manifestación de tu destino en el nuevo año.

Y hablando de manifestar, quiero invitarte a un evento único donde te guiaré en este poderoso proceso de creación consciente: Manifiesta tu destino 2025. Será una experiencia transformadora, diseñada para ayudarte a conectar con tu verdadero propósito, despejar los bloqueos que te impiden avanzar y dar los

pasos concretos para manifestar tu mejor año.

Si estás listo para diseñar un 2025 lleno de propósito, crecimiento y manifestación, acompáñame en esta experiencia del 6 al 8 de diciembre en el Cala Center en Miami. Tres días donde aprenderemos juntos a manifestar desde la claridad, la intención y la acción consciente desde ya. ¡No esperes a que el próximo año comience, empieza a manifestarlo hoy!

¿Te atreves?

Compartir esta nota