$75,822 es el salario más alto que los jóvenes californianos esperan ganar

El joven promedio cree que alcanzará su salario máximo a los 30 años.

Los residentes de Hawái son los más optimistas sobre el potencial de ganancias futuras; Los habitantes de Oklahoma menos.

Casi la mitad piensa que necesitaría mudarse a una gran ciudad para ganar el salario más alto posible .

Solo el 38 % siente que podría alcanzar los mismos niveles de seguridad financiera que sus padres lograron durante su vida.

Mapa interactivo que muestra las expectativas salariales en todo Estados Unidos.

Si bien hay más en la vida que el dinero, en un mundo ideal todos estaríamos haciendo un trabajo que amamos y recibiendo una generosa compensación por ello. Por supuesto, cuando eres joven, comienzas en la parte inferior de la escala profesional y tienes que aceptar el salario correspondiente. Pero, dada la oportunidad de soñar en grande, ¿cuál es el salario más alto que podría esperar ganar en su vida?



Es una pregunta a la que la plataforma de cursos en línea Teachable buscó encontrar la respuesta. Interrogaron a 3.300 jóvenes de 18 a 24 años para averiguar cuál esperan que sea el salario más alto que ganarán en su vida. A la luz de los niveles récord de deuda, la alta inflación y la tendencia de los gigantes tecnológicos a eliminar decenas de miles de puestos de trabajo, no sería sorprendente que los jóvenes estadounidenses de hoy tengan una visión algo pesimista de su futuro financiero. Sin embargo, a pesar del sombrío clima financiero, el optimismo a largo plazo de los jóvenes no ha disminuido.



Los resultados de la encuesta revelan que los jóvenes de hoy en California esperan, en promedio, ganar un ingreso máximo de $75,822 por año durante su vida (en comparación con un promedio nacional de $65,206). Teniendo en cuenta que el salario promedio en los EE. UU. es de $ 42,589, eso es un 53% más que el promedio (o $ 22,617).



Tal vez sea el clima soleado, pero los jóvenes residentes de Hawái parecen ser los más optimistas sobre las ganancias potenciales; Los jóvenes de 18 a 24 años esperan ganar la friolera de $ 84,441, eso es un 77% muy aspiracional ($ 36,741.89) más que el promedio estatal. Los menos ambiciosos de ganar mucho dinero son los habitantes de Oklahoma, que solo esperan alcanzar las alturas no tan vertiginosas de $ 45,486, que es un 21%, o 7,986.11, más que el promedio estatal.



El dinero, y cómo obtener más de él, es claramente una preocupación para los jóvenes de hoy; más de la mitad (52 %) dijo que tiene un trabajo adicional para ayudar a aumentar los ingresos fuera de su empleo actual. Esto está en línea con otros informes de un aumento en los jóvenes que aceptan trabajos paralelos, particularmente desde el comienzo de la pandemia. Y el potencial de ganancias adicionales es amplio: conducir para una empresa de viajes compartidos, entregar comestibles, pasear perros o incluso convertir sus conocimientos y habilidades en un curso en línea en una plataforma como Teachable.



Y parece que muchos jóvenes sienten que no podrán desarrollar su potencial en pueblos pequeños; de hecho, según la encuesta de Teachable , el 48 % de ellos cree que necesitaría mudarse a una gran ciudad para ganar el salario más alto. posible. Sin embargo, no todas las empresas requieren una mudanza. El año pasado, Teachable vio un aumento de aproximadamente el 15 % en los creadores de cursos que ganan más de $70 000 al año, superando el salario más alto imaginado por los jóvenes encuestados. Flexible en más de un sentido, los cursos en línea se pueden ejecutar desde casi cualquier lugar.

A pesar de su optimismo sobre salarios más altos, parece que la inflación (y sus efectos de erosión en el poder adquisitivo) es un factor importante cuando los jóvenes consideran su futuro financiero: poco más de 1 de cada 3 (38%) de los encuestados cree que podría lograrlo. los mismos niveles de seguridad financiera que sus padres tuvieron durante su vida.

La encuesta también encontró que el joven promedio cree que alcanzará su salario máximo a los 30 años. Finalmente, dos tercios de los jóvenes de 18 a 24 años dicen que se conformarían con un trabajo que no fuera su carrera profesional preferida solo por un salario más alto.



“ Los jóvenes, sin duda, están navegando por condiciones económicas desafiantes en este momento. Pero el resultado general de la encuesta sobre el optimismo a largo plazo entre los jóvenes de 18 a 24 años es fiel a otras tendencias que hemos presenciado en los últimos meses, en particular un aumento continuo en la cantidad de nuevas aplicaciones comerciales de EE. UU. ”, dice Vera Hanson en Teachable .

“ Ya sea probando las aguas con un trabajo paralelo o sumergiéndose de lleno en el espíritu empresarial a tiempo completo, lanzar un curso en línea puede ser una de las mejores maneras de construir un negocio en línea duradero hoy. Creemos que eso se debe a que la búsqueda del conocimiento, de todo tipo, no va a ninguna parte. Y la demanda de formas más asequibles y atractivas de acceder a ese conocimiento se disparará ”.

