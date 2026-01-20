Abandonaron a migrantes en México: Condenan a cuatro traficantes de personas a 12 años de cárcel

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de 12 años de prisión a Kevin Armando Genovez Hernández, Daniel Ernesto Leiva Canizalez, Ceyla Vanessa Jiménez López y Henry Javier Jiménez López, tras encontrarlos culpables del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de cuatro víctimas.

De acuerdo con la investigación, una de las víctimas contrató a Genovez Hernández para ser trasladada de forma irregular hacia Estados Unidos, mediante un pago de $20,000. El viaje inició el 3 de abril de 2022 por vía terrestre.

Sin embargo, durante el recorrido, los procesados abandonaron al grupo —que incluía a dos menores de edad— en la frontera con México, dejándolos sin asistencia ni recursos. Las víctimas lograron retornar por su cuenta a El Salvador y denunciaron el hecho ante las autoridades.

Esa denuncia permitió abrir el proceso judicial que culminó con la condena emitida por el tribunal, que determinó la responsabilidad penal de los cuatro implicados en el delito de tráfico ilegal de personas.

