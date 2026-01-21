Asamblea otorga 100 nuevas becas universitarias a jóvenes de todo el país

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa entregó 100 nuevas becas universitarias como parte de la tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez, con lo que ya suman 350 jóvenes beneficiados desde su creación en 2025.

El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, encabezó el acto realizado en el Centro Cívico Cultural Legislativo, donde los becarios asistieron junto a sus familias. Durante su intervención, destacó el compromiso de la institución con la educación y el desarrollo juvenil, afirmando que invertir en formación es apostar por el futuro del país.

“El dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo. Hoy lo hacemos con oportunidades reales para la juventud”, señaló Castro, al explicar que el programa cuenta con un fondo de $5 millones provenientes de ahorros generados en la actual administración legislativa.

El proyecto está dirigido a jóvenes de escasos recursos, especialmente de comunidades que antes fueron afectadas por la violencia. Castro subrayó que las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele han permitido que miles de adolescentes retomen sus estudios sin el temor impuesto por las pandillas.

“Lo que ahora vivimos parecía inalcanzable. Los jóvenes pueden estudiar y moverse con libertad”, expresó.

Uno de los beneficiarios, Tomás Galdámez Palomares, agradeció a los diputados por la oportunidad. “Antes era difícil soñar con estudiar; hoy podemos hacerlo y contribuir a reconstruir el país”, afirmó.

Desde su lanzamiento, el programa ha tenido tres entregas: la primera en enero de 2025, con 150 becas; la segunda en agosto del mismo año, con 100; y la tercera, en enero de 2026, con otras 100. La Asamblea prevé ampliar el beneficio durante 2026.

