Mié. Ene 21st, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Asamblea otorga 100 nuevas becas universitarias a jóvenes de todo el país

Ene 21, 2026 #Asamblea Legislativa, #Becas Dagoberto Gutiérrez, #El Salvador, #Estudiantes, #Jóvenes, #Universidad

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa entregó 100 nuevas becas universitarias como parte de la tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez, con lo que ya suman 350 jóvenes beneficiados desde su creación en 2025.

El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, encabezó el acto realizado en el Centro Cívico Cultural Legislativo, donde los becarios asistieron junto a sus familias. Durante su intervención, destacó el compromiso de la institución con la educación y el desarrollo juvenil, afirmando que invertir en formación es apostar por el futuro del país.

“El dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo. Hoy lo hacemos con oportunidades reales para la juventud”, señaló Castro, al explicar que el programa cuenta con un fondo de $5 millones provenientes de ahorros generados en la actual administración legislativa.

El proyecto está dirigido a jóvenes de escasos recursos, especialmente de comunidades que antes fueron afectadas por la violencia. Castro subrayó que las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele han permitido que miles de adolescentes retomen sus estudios sin el temor impuesto por las pandillas.

“Lo que ahora vivimos parecía inalcanzable. Los jóvenes pueden estudiar y moverse con libertad”, expresó.

Uno de los beneficiarios, Tomás Galdámez Palomares, agradeció a los diputados por la oportunidad. “Antes era difícil soñar con estudiar; hoy podemos hacerlo y contribuir a reconstruir el país”, afirmó.

Desde su lanzamiento, el programa ha tenido tres entregas: la primera en enero de 2025, con 150 becas; la segunda en agosto del mismo año, con 100; y la tercera, en enero de 2026, con otras 100. La Asamblea prevé ampliar el beneficio durante 2026.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Vientos mantienen ráfagas de hasta 50 km/h y ambiente fresco

Ene 21, 2026
El Salvador

Educación incorpora más de 113,000 pares de zapatos al paquete escolar 2026

Ene 21, 2026
El Salvador

Abandonaron a migrantes en México: Condenan a cuatro traficantes de personas a 12 años de cárcel

Ene 20, 2026
error: Contenido protegido