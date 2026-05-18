AES corregirá facturas con cobros irregulares tras revisión de consumos atípicos

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ElSalvador–AES El Salvador informó que realiza revisiones masivas e inspecciones técnicas en facturas de usuarios que han reportado consumos atípicos en sus recibos de energía eléctrica.

La empresa aseguró que, si durante las evaluaciones se detectan irregularidades o cobros incorrectos, los ajustes serán aplicados de inmediato y el saldo a favor se reflejará, como máximo, en la siguiente factura.

Según AES, algunos clientes podrían continuar registrando consumos elevados debido a las altas temperaturas que han persistido en las últimas semanas, situación que incrementa el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros sistemas de enfriamiento.

La distribuidora también explicó que electrodomésticos como refrigeradoras pueden demandar más energía para mantener la temperatura adecuada en ambientes calurosos, lo que impacta directamente en el monto final del recibo.

AES invitó a los usuarios que tengan dudas o inconformidades con su facturación a comunicarse por medio de sus canales oficiales de atención, proporcionando su número de cliente y datos de contacto para revisar cada caso.

La empresa indicó que las consultas pueden realizarse a través del número 2506-9000, WhatsApp, Facebook Messenger, la red social X, su sitio web y oficinas comerciales a nivel nacional.

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