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Actualización de domicilio en el DUI vence el 27 de abril

Abr 25, 2026 #DUI, #Elecciones, #Identidad, #RNPN, #TSE, #Voto

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el próximo lunes 27 de abril finaliza el plazo para que los salvadoreños que residen en el país actualicen la dirección en su Documento Único de Identidad (DUI).

De acuerdo con la institución, este trámite permite a los ciudadanos ejercer el sufragio en centros de votación más cercanos a su lugar de residencia, como parte de las disposiciones vinculadas al voto residencial.

El organismo instó a la población que haya cambiado de municipio o departamento a realizar la modificación en cualquiera de los duicentros habilitados a nivel nacional antes de la fecha límite.

Por su parte, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) reiteró el llamado a quienes han cambiado de domicilio para que completen el proceso dentro del plazo establecido. Su titular, Fernando Velasco, indicó que esta actualización forma parte de los esfuerzos por modernizar y facilitar el acceso a los servicios de identidad.

En el caso de los salvadoreños en el exterior, el plazo para modificar la dirección en el DUI se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2026.

Las autoridades también señalaron que la diáspora podrá participar en las elecciones mediante voto presencial o por internet. Esta última modalidad estará disponible un mes antes de los comicios, programados para el 28 de enero de 2027.

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