Papa León XIV nombra nuevo nuncio apostólico en El Salvador al arzobispo Giancarlo Dellagiovanna

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ElSalvador--El papa León XIV nombró este sábado al arzobispo italiano Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico en El Salvador, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Vaticano.

Dellagiovanna asumirá como representante diplomático de la Santa Sede en el país, en sustitución de Luigi Roberto Cona, quien ocupaba el cargo previamente.

Antes de esta designación, el diplomático eclesiástico se desempeñaba como nuncio en Burkina Faso, misión a la que fue asignado en marzo de 2025 por el entonces pontífice papa Francisco.

El nuevo nuncio nació el 18 de septiembre de 1961 en Pavía, Italia. Fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1999 en la diócesis de Tortona y cuenta con formación en Derecho Canónico.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en julio de 2005 y, desde entonces, ha desarrollado funciones en distintas representaciones apostólicas, incluyendo misiones en México, República Dominicana, Italia y Países Bajos.

Además, ha trabajado en dos periodos dentro de la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

El nuncio apostólico actúa como enlace entre la Santa Sede y el Estado salvadoreño, y mantiene relaciones con la Iglesia católica en el país como parte de sus funciones diplomáticas.

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