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EE. UU. entrega embarcaciones y vehículos a la PNC tras la clausura del CENTAM Guardian 2026

Abr 25, 2026 #CENTAM Guardian, #Donación, #Embarcaciones, #Estados Unidos, #INL, #Narcotráfico, #PNC, #Seguridad, #STORM, #Vehículos

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ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), donó tres embarcaciones tipo Zodiac a la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM) de la Policía Nacional Civil (PNC), informó la representación diplomática.

De acuerdo con el comunicado, las embarcaciones están valoradas en aproximadamente $1.2 millones y serán utilizadas en operaciones de combate al narcotráfico en el mar. Las unidades cuentan con características que permiten mayor velocidad, resistencia y capacidad para operaciones nocturnas, lo que facilita la detección e intercepción de cargamentos ilícitos.

La entrega fue realizada por la encargada de negocios de la embajada, Naomi Fellows, al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Además, el Ministerio de Seguridad informó que la unidad STORM también recibió tres vehículos tipo pick up, con el objetivo de fortalecer las operaciones tanto en rutas terrestres como marítimas.

Según la embajada, durante el presente año esta unidad policial ha incautado más de 2.8 toneladas de cocaína con destino hacia Estados Unidos.

Las donaciones se realizaron en el marco de la finalización del ejercicio regional CENTAM Guardian 2026, desarrollado en El Salvador entre el 13 y el 24 de abril. En estas jornadas participaron elementos de la PNC, la Dirección de Migración y Extranjería, así como delegaciones de países de Centroamérica y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades en seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional.

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