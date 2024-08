Admiten pruebas en contra de Sánchez Cerén y otros 5 exfuncionarios en caso Sobresueldos

FILE PHOTO: President Salvador Sanchez Ceren of El Salvador waits to address the United Nations General Assembly in the Manhattan borough of New York, U.S., September 22, 2016. REUTERS/Carlo Allegri

En Audiencia Especial, la Fiscalía General de la República, logró que se admitan los elementos de prueba en contra del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y otros 5 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, en el caso denominado “Sobresueldos”. “El caso cuenta con evidencias contundentes las cuales no fueron tomadas en cuenta por un Juzgado de Instrucción al momento de dar su resolución”, dijo la Fiscalía. La Fiscalía acusa a Sánchez Cerén -quien reside en Nicaragua- de haber recibido 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014). Las personas que enfrentan proceso son además, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el exministro de Hacienda Carlos Cáceres; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo Belarmino López; y el exsecretario privado de Sánchez Cerén, José Manuel Melgar. Durante la audiencia , la Fiscalía presentó recurso para que un tribunal de sentencia determine la validez de la documentación ofrecida. “Estas evidencias servirán para demostrar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, así como la participación de cada uno”, señaló el ente fiscal. A los 6 exfuncionarios se les acusa de recibir sobresueldos durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, pero de todos ellos solo Mejía está en el país. #CombateALaCorrupción | Este día, en Audiencia Especial, la @FGR_SV logró que se admitan los elementos de prueba en contra de seis exfuncionarios del FMLN, procesados por el caso #Sobresueldos.



El caso cuenta con evidencias contundentes las cuales no fueron tomadas en cuenta por… pic.twitter.com/I1tKpdIPqQ — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 27, 2024