Gobierno busca extender subsidio al gas licuado por un año más

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ElSalvador–El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa una nueva prórroga de la ley que permite mantener el subsidio general al gas licuado de petróleo (GLP), mecanismo que busca evitar aumentos en el precio de los cilindros utilizados en los hogares salvadoreños.

La petición fue presentada ante el órgano legislativo y será analizada por la Comisión de Hacienda el próximo 25 de mayo. De aprobarse, la medida extendería por un año más la vigencia de la normativa, cuya actual prórroga vence el 31 de mayo de 2026.

Según la propuesta, el subsidio continuará aplicándose mediante transferencias económicas a las empresas envasadoras y distribuidoras de cilindros de gas, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones internacionales en los precios de los hidrocarburos.

El Ejecutivo argumentó que las condiciones que originaron la creación de la ley en 2021 aún persisten y que factores externos continúan afectando la economía nacional y el costo de vida de las familias salvadoreñas.

La normativa fue aprobada originalmente como una medida temporal para estabilizar los precios del GLP ante el aumento internacional del petróleo. Sin embargo, desde entonces ha sido prorrogada de forma consecutiva.

Actualmente, los precios del gas con subsidio general se mantienen sin cambios desde abril. El cilindro de 35 libras tiene un costo de $15.50; el de 25 libras, $11.13; el de 20 libras, $8.98; y el de 10 libras, $4.61.

En el caso del subsidio focalizado, dirigido a sectores de menores ingresos, los precios vigentes son de $7.46 para el cilindro de 35 libras; $3.09 para el de 25 libras; $0.94 para el de 20 libras; mientras que el cilindro de 10 libras se mantiene gratuito.

La solicitud ocurre en medio de recientes incrementos en los precios de los combustibles y del petróleo a nivel internacional, situación que también ha impactado las referencias de combustibles en El Salvador.

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