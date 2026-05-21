Fallece el “Viejo Lin”, peligroso cabecilla del Barrio 18

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ElSalvador–Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “Viejo Lin”, uno de los líderes históricos de la pandilla Barrio 18 en El Salvador, falleció la noche del miércoles 20 de mayo, según confirmó la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

De acuerdo con la institución, el pandillero murió a causa de un fallo multiorgánico derivado de complicaciones hepáticas. Las autoridades detallaron que padecía cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y un probable glioblastoma, un tumor cerebral agresivo.

Centros Penales indicó que en los últimos días su estado de salud se agravó tras presentar un severo sangrado digestivo, por lo que había sido trasladado en varias ocasiones al Hospital Nacional de Zacatecoluca para recibir atención médica de emergencia.

Mojica Lechuga fue considerado durante años como uno de los principales referentes de la facción Sureños del Barrio 18 y permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca desde 2005.

Su captura ocurrió en enero de 2003, cuando fue acusado de participar en al menos 10 homicidios, entre ellos el asesinato y mutilación de tres mujeres. Desde entonces, las autoridades lo identificaron como uno de los principales cabecillas de esa estructura criminal.

Además de su liderazgo dentro de la pandilla, “Viejo Lin” tuvo notoriedad pública durante las llamadas treguas entre pandillas y gobiernos, particularmente en el periodo presidencial de Mauricio Funes, cuando fungió como uno de los voceros y negociadores de la organización criminal.

En un comunicado oficial, la DGCP señaló que Mojica Lechuga formó parte de las negociaciones impulsadas para obtener beneficios penitenciarios y otras concesiones a cambio de reducir homicidios. La institución sostuvo que su fallecimiento representa “el fin de uno de los símbolos del auge de las pandillas en El Salvador”.

La muerte de “Viejo Lin” ocurre en medio de las medidas de seguridad implementadas en los últimos años contra las estructuras criminales y sus principales liderazgos.

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