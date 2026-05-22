Educación entrega paquetes escolares a estudiantes de Nahuaterique en frontera con Honduras

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ElSalvador–El Gobierno de El Salvador inició este viernes la entrega de paquetes escolares a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad que residen en la zona de los exbolsones, en la frontera con Honduras.

Desde el distrito de Perquín, en el municipio de Morazán Norte, equipos del Ministerio de Educación desarrollaron la logística y el tallaje de uniformes para beneficiar a alumnos de comunidades como Nahuaterique, territorio que pasó a jurisdicción hondureña tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, afirmó que los paquetes incluyen uniformes, zapatos, útiles escolares, libros y dispositivos electrónicos, como parte del programa educativo impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Vamos a llegar a cada rincón de El Salvador y vamos a llegar donde todos los niños salvadoreños necesiten su paquete escolar”, expresó la funcionaria durante la actividad en la zona fronteriza.

La entrega ocurre días después de un impasse diplomático entre El Salvador y Honduras, luego de que autoridades hondureñas impidieran el ingreso de personal militar salvadoreño que acompañaba la distribución de los paquetes escolares en territorio fronterizo.

Según la Cancillería hondureña, la restricción se debió a que la legislación de ese país prohíbe el ingreso de militares extranjeros activos sin autorización del Congreso Nacional o coordinación diplomática previa. Posteriormente, la Secretaría de Prensa informó que los estudiantes serían trasladados hasta el punto fronterizo para recibir los paquetes.

El Ministerio de Educación indicó previamente que serán entregados alrededor de 1,900 paquetes escolares para estudiantes de entre 35 y 38 centros educativos de la zona de los exbolsones.

#ElSalvador | Estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad de la zona de los exbolsones comenzaron a recibir paquetes escolares en la frontera con Honduras.

La entrega incluye uniformes, zapatos, útiles, libros y dispositivos electrónicos para unos 1,900 alumnos de comunidades como Nahuaterique.

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