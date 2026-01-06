Bukele atribuye el 90 % de homicidios a violencia doméstica en El Salvador

AME2421. CIUDAD ARCE (EL SALVADOR), 16/07/2024.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en la inauguración del centro tecnológico de datos comercial, Data Trust, este martes en Ciudad Arce (El Salvador). Bukele inauguró el primer centro de datos comercial que pondrá a disposición de empresas públicas y privadas disponibilidad y seguridad en el manejo de sus datos y con el cual, según el mandatario, "se da un paso significativo hacia la modernización de la infraestructura tecnológica". EFE/Rodrigo Sura

ElSalvador–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que cerca del 90 % de los homicidios que se registran actualmente en el país tienen su origen en hechos de violencia doméstica o en riñas entre conocidos vinculadas al consumo de alcohol.

Según el mandatario, esa tendencia refleja un cambio en el tipo de criminalidad y demuestra que ya no existen zonas inseguras en el territorio nacional.

“Estamos en camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, sostuvo Bukele, quien aseguró que El Salvador pasó de ser la “capital mundial del asesinato” a uno de los países más seguros del hemisferio occidental.

El gobernante publicó en su cuenta de X un extenso mensaje en el que detalló la evolución de los homicidios desde 1999 y defendió que la disminución sostenida de los crímenes se acentuó con el lanzamiento del Plan Control Territorial, en junio de 2019, y posteriormente con la implementación del régimen de excepción a partir de 2022.

Las declaraciones de Bukele respondieron a un comentario del analista Geoff Shullenberger, quien señaló que la reducción más significativa de homicidios se había producido antes de la actual administración. El presidente rechazó esa interpretación y sostuvo que la caída “marcada y sostenida” comenzó tras el inicio del plan de seguridad impulsado por su gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales citados por el mandatario, los homicidios han tenido una tendencia a la baja desde 2019: en 2020 se redujeron un 49 %, en 2021 un 0.9 %, en 2022 otro 49 %, y en 2023 el descenso fue del 68 %. En 2024, la cifra bajó un 41 % adicional y en 2025 un 28 %.

Bukele también destacó que delitos como la extorsión “casi han desaparecido” y que los pocos casos reportados se relacionan principalmente con estafas o la difusión de material íntimo.

Según el presidente, los resultados obtenidos colocaron a El Salvador como un país más seguro que Estados Unidos en 2023 y que Canadá en 2024, mientras que en 2025 el índice de homicidios se redujo un 30 % adicional, alcanzando niveles comparables a los de varias naciones europeas.

