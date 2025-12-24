AES El Salvador fortalece y expande su red eléctrica durante el 2025

Numerosos proyectos realizados durante este año forman parte de una estrategia para asegurar que el suministro eléctrico opere sin interrupciones y acompañe el crecimiento del país, manteniendo así la continuidad del servicio y el impulso al desarrollo nacional.

Ante el incremento de la demanda eléctrica en los sectores residencial, industrial y comercial, AES El Salvador desarrolló durante este 2025 una serie de proyectos de fortalecimiento y expansión en su red eléctrica de distribución que beneficiaron a más más de 1.6 millones de clientes en todo el país.

Entre los trabajos se encuentran: proyectos de calidad de servicio, normalizaciones de líneas, electrificación rural, nuevos servicios y el mantenimiento de líneas eléctricas y subestaciones de distribución.

En la zona occidental, AES CLESA inició la construcción de la nueva subestación en la Barra de Santiago, la construcción de un circuito urbano en Santa Ana y se finalizó la ampliación de dos circuitos de subtransmisión en Sonsonate, considerados proyectos clave para satisfacer la creciente demanda energética de la industria y de nuevas áreas residenciales. Adicionalmente, se fortalecieron dos subestaciones eléctricas que aumentaron la capacidad de llevar energía a la población del occidente salvadoreño.

Adicionalmente, en la misma región se ejecutaron 53 proyectos de normalización de líneas de terceros, que permitieron suministrar energía segura a más de 700 hogares en Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad.

En Oriente, las distribuidoras AES EEO y AES DEUSEM realizaron mejoras en más de 30 circuitos y subestaciones que optimizaron el servicio para todos los clientes de ambas empresas. También se implementaron más de 20 proyectos de normalización de líneas de terceros, beneficiando a 800 viviendas en San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán.

La zona central registró una intervención similar. AES CAESS reforzó varios de sus circuitos principales y con más de 20 proyectos de normalización de líneas de terceros se llevó suministro estable a más de 1,300 familias en Chalatenango, San Salvador y Cuscatlán.

También, en 2025, inició la construcción de la subestación El Mirador, ubicada en la colonia Escalón, San Salvador Centro. Este proyecto permitirá mejorar el servicio de energía eléctrica en la zona, haciéndolo más estable y confiable. Esta obra beneficiará a más de 18 mil clientes y contribuirá al desarrollo urbano de la capital y alrededores.

El vicepresidente de Operaciones de AES El Salvador, Daniel Bernárdez, explicó que estas obras forman parte de un esfuerzo para continuar apoyando el crecimiento económico. “Estamos realizando diversos trabajos para atender la demanda de energía del sector residencial, industrial y comercial. Nuestro objetivo es garantizar un servicio confiable que acompañe el desarrollo del país”, afirmó.

Apuesta por la innovación, automatización y digitalización

Paralelamente a los proyectos de fortalecimiento y expansión de la red, AES El Salvador ejecutó tres grandes apuestas por su transformación digital: el Ecosistema Digital del Cliente (ACE); el Sistema Avanzado de Gestión y Distribución (ADMS) y el Sistema de Medición Inteligente (AMI).

Estas iniciativas marcan un hito importante en la modernización de la infraestructura energética, posicionando a la empresa para afrontar los retos del sector y optimizar sus servicios operativos y comerciales.

De acuerdo con la empresa, el conjunto de proyectos busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante las nuevas necesidades energéticas del país, desde el funcionamiento de maquinaria industrial hasta el abastecimiento básico de los hogares, garantizando que la energía llegue a donde se necesita.

