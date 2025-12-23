Mar. Dic 23rd, 2025

El Salvador

Alta demanda en los Agromercados: salvadoreños adelantan compras para la cena de Navidad

ElSalvador–A pocos días de la Nochebuena, los Agromercados del país registran una masiva afluencia de salvadoreños que buscan los productos para su cena navideña. Desde tempranas horas, cientos de familias llenan los pasillos en busca de carnes, pollos, vegetales y demás artículos de la canasta básica.

Los comerciantes reportan un notable incremento en las ventas y aseguran estar preparados para atender la alta demanda. La frescura de los productos y los precios accesibles se han convertido en los principales atractivos para los consumidores, quienes priorizan la calidad sin afectar el bolsillo.

“Este año las ventas han sido mejores que el anterior. La gente viene con su lista y busca productos frescos y a buen precio”, comentó uno de los vendedores del Agromercado de San Salvador.

Durante las festividades, estos espacios comerciales impulsados por el Gobierno se consolidan como una alternativa para las familias que buscan abastecerse sin recurrir a intermediarios, manteniendo una relación directa con los productores locales.

El movimiento continuará en aumento durante los próximos días, a medida que los salvadoreños ultiman los preparativos para una de las cenas más esperadas del año.

