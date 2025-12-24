Despidos masivos en el Hospital Rosales generan incertidumbre entre personal de salud

Día a Día News

ElSalvador–Cientos de médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza del Hospital Nacional Rosales fueron despedidos este martes, según confirmaron trabajadores del centro médico.

La medida, ejecutada por el Ministerio de Salud (Minsal), ocurre en medio del proceso de intervención del hospital y ha provocado preocupación entre el personal sanitario y gremiales del sector.

De acuerdo con información recogida por medios nacionales, los empleados fueron convocados desde la noche del lunes para recibir la notificación de su cese laboral. Desde tempranas horas del martes, largas filas se formaron frente al Hospital Central, donde uno a uno fueron llamados para ser informados verbalmente sobre la supresión de sus plazas.

Varios de los despedidos contaban con más de tres décadas de servicio en áreas críticas como la Unidad de Cuidados Intensivos, cirugía y medicina interna. A algunos se les ofreció optar por un retiro voluntario o esperar la indemnización correspondiente, que se anunciaría en enero de 2026. Sin embargo, el personal asegura que el proceso fue abrupto y sin explicaciones detalladas.

Gremios de salud señalaron que la medida no se limita al Rosales, estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud) indican que más de 2,000 empleados han sido cesados en diferentes hospitales nacionales, incluyendo el Zacamil, El Salvador, San Juan de Dios de San Miguel y el Psiquiátrico. Entre ellos figuran médicos, psicólogos, enfermeras, técnicos y administrativos.

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” también condenó los despidos, calificándolos de irregulares y contrarios a la legislación laboral. Según la organización, los ceses comenzaron a inicios de diciembre con personal del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), continuaron en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y se extendieron esta semana al Minsal.

Los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de experiencia del nuevo personal que estaría siendo contratado en sustitución. Algunos señalaron que la salida de médicos con larga trayectoria podría afectar directamente la calidad de atención a los pacientes, especialmente en unidades especializadas.

Además, denunciaron que entre los despedidos hay mujeres embarazadas y trabajadores con enfermedades crónicas que dependían del seguro social para continuar sus tratamientos. Un enfermero indicó que, tras su despido, no podrá costear su medicación para una enfermedad en la columna que lo aqueja desde hace años.

El Ministerio de Salud no ha emitido declaraciones oficiales sobre los motivos de los despidos. Sin embargo, la institución mantiene en marcha la reestructuración del Hospital Rosales, donde se prevé la construcción y habilitación de un nuevo edificio frente al actual centro. Desde septiembre, varios pacientes han sido trasladados a otros hospitales capitalinos como parte de este proceso.

Mientras tanto, gremiales médicas advierten que la reducción de personal experimentado podría agravar la carga laboral en el sistema público y poner en riesgo la atención de miles de pacientes que dependen del principal hospital de referencia del país.

