Panda Express®, el concepto de comida asiática de propiedad y gestión familiar más grande de los EE. UU se complace en anunciar el regreso de su gran innovación, Beyond™ The Original Orange Chicken™. Ahora disponible en todo el país por un tiempo limitado hasta agotar existencias. Este delicioso plato principal ha sido desarrollado en colaboración con Beyond Meat® para capturar la textura irresistiblemente crujiente y el sabor de The Original Orange Chicken®, ofreciendo a los clientes el sabor que tanto aman, pero en una opción basada en plantas. Panda es el primer concepto de restaurante asiático nacional que sirve Beyond Meat en los EE. UU. Esta asociación ampliada reúne perfectamente la experiencia de Panda en las recetas chinas estadounidenses y las mejores capacidades de proteína basada en plantas de Beyond Meat para crear una nueva versión fresca de un clásico favorito.

«Nuestro equipo ha estado encantado con la innegable emoción y la increíble demanda generada cuando presentamos por primera vez Beyond The Original Orange Chicken el verano pasado como un giro innovador de nuestro plato más icónico», dice Andrea Cherng, directora de marca de Panda Express. «Después de casi 40 años creando platos chinos originales en Estados Unidos, la calidad y la innovación siguen siendo el núcleo de lo que somos. Estamos continuamente explorando formas creativas para presentar a nuestros clientes la comodidad y la capacidad de antojo que pueden esperar de Panda, al tiempo que apelan a sus preferencias y gustos en evolución.»

Beyond The Original Orange Chicken se introdujo por primera vez como un lanzamiento limitado en el sur de California y en la ciudad de Nueva York en 2021, agotándose en varios locales en menos de dos semanas. Debido a su gran demanda, los chefs de Panda cocinaron al wok más de 1,300 libras de Beyond The Original Orange Chicken solo en el primer día. Tras el éxito del lanzamiento inicial, Panda llevó este nuevo plato favorito de los fans a 70 locales en diez mercados. Salteado al wok con la salsa de naranja dulce, picante y ácida característica de Panda, esta versión moderna del icónico Orange Chicken de Panda ofrece la textura crujiente y el sabor adictivo que los fans conocen y adoran.

«Estamos encantados de ofrecer Beyond The Original Orange Chicken a los consumidores de todo el país por primera vez», dijo Dariush Ajami, director de innovación de Beyond Meat. «Al asociarnos con Panda Express para introducir nuevas e innovadoras opciones basadas en plantas que ofrecen el delicioso sabor y la experiencia de sus icónicos artículos de menú, permitimos que la gente disfrute de sus platos favoritos con las ventajas de la carne basada en plantas.»

Para celebrar el lanzamiento nacional de este nuevo plato a base de plantas, los clientes que compren en línea un plato de Beyond The Original Orange Chicken utilizando el código ‘BEYOND’ a partir del 26 de septiembre recibirán otro plato gratis con el plato principal que elijan.* Además, justo a tiempo para el regreso a clases, Panda y Beyond están organizando una estación de recarga itinerante (Recharge Station pop-up, en inglés) de Panda Express para regalar a los estudiantes un merecido descanso de sus estudios en 10 universidades en tres mercados. Los estudiantes están invitados a “recargarse” con muestras gratuitas de Beyond The Original Orange Chicken, premios exclusivos, así como actividades divertidas y relajantes. Para ver mantenerte al tanto del recorrido, sigue a Panda Express en Instagram (@officialpandaexpress) y conoce el calendario de la gira universitaria de Panda Express Recharge Station.

