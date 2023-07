ALBA y In Her Purpose organizan el segundo desfile anual en el centro de Los Ángeles

Escucha este artículo Escucha este artículo

Durante el fin de semana, ALBA e In Her Purpose organizaron su segundo desfile de moda anual en honor a los ‘pequeños’ de Big Brothers Big Sisters de Los Ángeles.

Alba e In Her Purpose no son ajenas al mundo del empoderamiento. Jhoanna Alba, poderosa diseñadora radicada en Los Ángeles y directora visionaria de ALBA Legacy, trabajó de manera práctica con “Lucky Littles” de BBBSLA. Todos los cuales lidian con circunstancias desafiantes, como vivir por debajo del umbral de la pobreza, provenir de un hogar unifamiliar y/o tener un familiar encarcelado. Jhoanna ayudó a los Littles a diseñar sus propios atuendos en los que modelaron junto a clientes famosos, Byron Scott , Terrell Owens y Lil Rel Howery. entre otros.

Los participantes disfrutaron de una tarde llena de acción que consistió en el desfile de modas, oradores principales, compras, creación de redes y conexiones significativas. Además, los participantes del evento fueron agraciados con las actuaciones de los talentosos artistas Trisha Covington , Stefan Benz y Luna Mar. A lo largo del evento hubo paradas llenas de diversión, una experiencia de pintura de zapatos personalizada, hermosas piezas de arte disponibles para la compra y una cabina de fotos 360 para capturar las muchas modas que se usaron en el espectáculo.

Los miembros del comité de Diseños de las Décadas, Jhoanna, Rose y Jennifer se mantuvieron firmes en su misión de inspirar a las generaciones futuras a encontrar su propósito, explorar su pasión y perseguir sus sueños . El evento fue en honor a Big Brothers Big Sisters of Greater Los Angeles (BBBSLA), una organización líder de mentores para jóvenes. El modelo de tutoría de BBBSLA empodera a los jóvenes y sus familias, contribuyendo a una sociedad más saludable y formando futuros líderes.

Jhoanna Alba, la fundadora y diseñadora principal de ALBA – A Light Beyond Appearance, ha creado un equipo de apasionados visionarios dedicados a retribuir a través del arte de la moda. Conocida por su aspecto característico y diseños vanguardistas, la lista de clientes de Alba incluye estrellas notables como Magic Johnson y Russell Westbrook. Más allá de sus actividades creativas, es una defensora del empoderamiento de las mujeres y coautora del bestseller número 1 en Amazon, “In Her Purpose”.

