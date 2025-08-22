Alcaldía de San Miguel ofrece cortes de cabello gratuitos a estudiantes

Día a Día News

ElSalvador–La Alcaldía de San Miguel Centro lanzó este jueves una jornada de cortes de cabello gratuitos para estudiantes. La actividad se llevó a cabo en el Parque Eufrasio Guzmán a partir de las 9:00 a.m., como respuesta a las recientes disposiciones del Ministerio de Educación.

Según el alcalde Alexander Torres, la medida busca aliviar la economía familiar y garantizar que los jóvenes lleguen a clases presentables y con la actitud correcta. “Un alivio al bolsillo y un impulso para que nuestros niños y jóvenes lleguen presentables a sus clases”, aseguró el edil en redes sociales.

Esta iniciativa responde a las normas disciplinarias que entraron en vigor el miércoles, impuestas por el Ministerio de Educación, las cuales incluyen llevar uniforme limpio, corte de cabello adecuado, buena presentación personal y saludar al ingresar a la escuela. Aquellos que no cumplieron fueron registrados por docentes o directores, e incluso sancionados con trabajos comunitarios escolares.

Israel Ramírez, uno de los beneficiados, no se anduvo con eufemismos: “Está muy bien la jornada… nos ahorramos algo, porque hay gente de escasos recursos”. Cada corte, explica, representa un ahorro significativo en un contexto donde esos tres dólares marcan la diferencia.

Pero no se quedan ahí, el municipio también decidió replicar esta actividad en otros puntos, las próximas jornadas se realizarán en Uluazapa, Moncagua, Quelepa, Chirilagua, Comacarán y otras comunidades del distrito de San Miguel Centro. Además, escuelas tanto públicas como privadas pueden solicitar la visita del equipo municipal al número 7856-6541.

